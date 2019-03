Po vlaňajšej nadúrode prišli slovenské jablká na rad až vo februári

Pestovanie jabĺk nevynáša.

25. mar 2019 o 18:10 Diana Schniererová

BRATISLAVA. Na rok 2018 mohli slovenskí ovocinári spomínať v tom najlepšom. Teplé leto prinieslo nebývalo bohatú a zdravú úrodu ovocia, z ktorej podstatnú časť tvorili jablká.

Po dvoch slabých rokoch sa ich vlani urodilo toľko, že takmer pätina úrody ostala bez úžitku na stromoch.

Jablká však napriek tomu slovenskí pestovatelia predávali na jeseň a väčšiu časť zimy so stratou. Prevalcovali ich jablká z dovozu.

"Sme veľmi tvrdo konfrontovaní s maďarskou a poľskou konkurenciou," konštatoval predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga.

Najprv dovoz

Slovenským producentom tak neostalo nič iné, len čakať na svoju príležitosť. Tá mala prísť vtedy, keď sa minú lacné dovozové jablká. A tiež, keď ľudia spotrebujú zásoby z vlastných záhrad.

"Pôvodný predpoklad bol, že by to mohlo byť do decembra, prípadne polovice januára. Doviezlo sa však viac ovocia, takže sme museli čakať do polovice februára," spresnil Varga.

Za ten čas boli nútení predávať ovocie pod cenu, teda za cenu nižšiu, ako boli výrobné náklady. Na sklonku minulého roka boli odbytové ceny jabĺk, teda ceny, za ktoré predávali pestovatelia ovocie svojim odberateľom, okolo 30 centov za kilogram. Výrobné náklady na kilo jabĺk však predstavovali 34 centov.

To sa zmenilo asi v polovici februára. V prvej polovici marca predávali konečne slovenské jablká so ziskom okolo 20 až 30 centov na jeden kilogram. Minulý týždeň sa jablká dopestované na Slovensku predávali v obchodných reťazcoch za 0,75 až 1,79 eura.

"Teraz sa obávame, či stihneme predať všetko," spresnil šéf ovocinárskej únie. "Červené odrody, ako sú Gala, Fuji a Pinova sa dopredávajú v máji a júni, Golden Delicious až do augusta," dodal Marián Varga.

Od mája sa už jablká predávajú menej, pretože ich vytlačí sezónne ovocie, ako sú jahody, čerešne, maliny, neskôr letné jablká.

Sklady až v Rakúsku

V skladoch na Slovensku majú producenti jabĺk v tomto čase okolo 12-tisíc ton ovocia. Časť ovocia však boli nútení uskladniť v skladoch na juhu Rakúska.