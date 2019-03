Združenie DEUS nesúhlasí s časťou zistení kontrolórov

DEUS upozorňuje, že úspešnosť systému ako celku kontrolóri potvrdili.

25. mar 2019 o 14:56 TASR

BRATISLAVA. Časť výhrad Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR), ktoré vyplynuli z minuloročnej kontroly v DataCentre elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), nie je podľa tohto združenia opodstatnených.

Médiá o tom v pondelok informovalo združenie DEUS, ktoré založili Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združenie miest a obcí Slovenska.

Jeho výkonný riaditeľ Adrián Belánik uviedol, že NKÚ SR im vytkol niekoľko formálnych pochybení. Viaceré akceptovali a okamžite napravili.

"Mnoho výhrad však podľa nás nezodpovedá skutkovému stavu, na čo sme sa snažili NKÚ SR upozorniť. Žiaľ, naše argumenty - aj napriek ich opodstatnenosti - nevzali do úvahy," priblížil.

Námietky sa týkajú najmä záveru úradu o chybnom zaraďovaní majetku či výhrady voči konfliktu záujmov v inventarizačnej komisii.

Na druhej strane DEUS ocenil, že NKÚ potvrdil úspešnosť informačného systému Dátové centrum obcí a miest (DCOM) a jeho významnú úlohu pri elektronizácii služieb samospráv.

Kontrolóri kritizovali účtovníctvo

NKÚ SR vo výsledkoch z kontroly napríklad konštatoval, že združenie porušilo zákon o účtovníctve tým, že majetok spojený s vybudovaním a prevádzkou systému zaraďoval do majetku postupne, a nie naraz po skončení projektu.

DEUS však disponuje stanoviskom MF SR, podľa ktorého bol takýto prístup v poriadku, keďže majetok sa nezačal používať naraz, ale postupne.

Úrad ďalej tvrdí, že DEUS má neprehľadnú evidenciu a inventarizáciu majetku.

"Treba si však uvedomiť, že ide o desaťtisíce kusov hardvéru a softvéru, ktoré sú umiestnené vo vyše 1500 obciach, takže požiadavky NKÚ SR sú iba ťažko realizovateľné. To, že kontrolóri považovali naše záznamy za pre nich neprehľadné, ešte neznamená, že nie sú správne a úplné," povedal Belánik.

DEUS netvrdí, že k žiadnym pochybeniam počas fungovania združenia nedošlo. Priznáva, že nevedel zdokumentovať v jednom roku predloženie informácie o rozpočtovom pláne, aj keď je nepochybné, že k tomuto informovaniu došlo.

Ďalej ide aj o chýbajúce podpisy na niektorých z tisícok inventarizačných kariet a ďalšie menšie formálne pochybenia. "Tieto nedostatky odstránime úpravou existujúcich a prípravou nových smerníc, čo sme už konzultovali aj s NKÚ SR," uviedol Belánik.

Úspešnosť systému kontrolóri potvrdili

Združenie považuje za rozhodujúce, že napriek spomínaným formálnym pochybeniam NKÚ SR potvrdil úspešnosť informačného systému. NKÚ SR v protokole konštatoval, že podľa pôvodných plánov mal DEUS zabezpečiť pripojenie 1057 obcí do tohto informačného systému.

"Bez navýšenia rozpočtu na projekt sa nakoniec do DCOM zapojilo 1511 obcí. Ďalších 624 obcí bolo podľa NKÚ SR zapojených do projektu miniDCOM+, čo si už vyžiadalo výdavky nad pôvodný plán," uvádza DEUS.

V rozpočte projektu preto nebol dostatok prostriedkov, aby mohol byť akceptovaný každý záujemca v plnom rozsahu. DEUS však týmto obciam vyšiel v ústrety a ponúkol im aspoň obmedzený rozsah služieb, aby mohli splniť požiadavky zákona o eGovernmente.

Do plnej verzie informačného systému budú pripojené v rámci pokračovania projektu DCOM, ktorý sa v súčasnosti pripravuje. "Vďaka tomu bude podľa NKÚ do roku 2020 do DCOM pripojených 86 percent samospráv. To považujeme za nespochybniteľný úspech," uviedol Belánik.

O úspechu systému svedčí aj zistenie NKÚ SR o tom, že jeho využitie rastie. Kým v roku 2017 DCOM spracoval 103 003 podaní, ku koncu mája 2018 ich bolo 436 754, pričom podľa našich údajov sa ich počet v celom roku 2018 vyšplhal na 1,6 milióna, uzatvára združenie DEUS.