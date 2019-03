SNS prikáže reštauráciám prepisovať menu

Zmena má zvýšiť záujem o mäso od slovenských výrobcov.

25. mar 2019 o 18:03 Diana Schniererová

Jedálny lístok v reštaurácii by mal po novom obsahovať aj informáciu o pôvode použitého mäsa.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)

BRATISLAVA. Nielen alergény a gramáž jedla. SNS predložila do parlamentu návrh, aby na jedálne lístky pribudol aj údaj o pôvode použitého mäsa.

Povinne by ho pod hrozbou pokuty mali už od júla uvádzať všetky zariadenia spoločného stravovania – reštaurácie, bufety, školy či nemocnice.

"Je nevyhnutné, aby spotrebiteľ disponoval informáciou o pôvode mäsa, z ktorého konkrétna prevádzka spoločného stravovania pripravuje pokrmy," píše poslankyňa za SNS Eva Antošová v dôvodovej správe k zákonu.

Vďaka tejto informácii by mal podľa nej zákazník vedieť reagovať na prípadné potravinové kauzy. Poslednú zaznamenali spotrebitelia v januári, keď sa aj do slovenských obchodov a dokonca i do škôl dostalo pokazené mäso z poľských bitúnkov.

Ďalším efektom zákona má byť zvýšený záujem o slovenské mäso. "Keďže slovenské potravinárstvo neeviduje kauzy ako mäso z dovozu, preto je u spotrebiteľa prirodzene žiadanejšie," zdôvodnila Antošová.

Argumentuje tým, že pri nákupe v maloobchode spotrebiteľ túto informáciu dostane, keďže ide o povinný údaj, ktorý sa uvádza na etikete alebo na viditeľnom mieste v predajni pri predaji čerstvého mäsa.

Práca navyše

“ Slovenské mäso je u spotrebiteľa prirodzene žiadanejšie. „

Prevádzkovatelia gastrozariadení sú však voči novinke skeptickí. Znamená pre nich predovšetkým ďalšiu byrokratickú záťaž, ktorú si úrady vynucujú pod hrozbou pokuty.

"Je tiež otázne, či a ako sa bude skúmať reálny pôvod mäsa. Alebo ide naozaj len o povinnosť pôvod napísať? Bude sa skúmať aj kvalita mäsa alebo len ten deklarovaný pôvod?" pýta sa majiteľka gastroportálu Menučka.sk Kamila Slašťanová.

Antošovej novela zavádza pokuty od 150 do 20-tisíc eur pre prevádzky, ktoré si povinnosť nesplnia a informáciu o pôvode mäsa neuvedú. Neobsahuje však ani čiarku o tom, kto a akým spôsobom bude skúmať, či je pôvod mäsa uvedený správne.

Kvalita verzus pôvod

Prevádzkovatelia reštaurácií ďalej upozorňujú, že kvalita suroviny vôbec nemusí závisieť od krajiny pôvodu.

Údaj o krajine pôvodu totiž nenesie informáciu o tom, či je mäso z poctivej farmy alebo od dodávkového priekupníka.

"Máme napríklad dodávateľa rýb špičkovej kvality z Poľska. Ale poľským dodávkovým priekupníkom s hydinou sa vyhýbame širokým oblúkom," hovorí ďalšia podnikateľka z oblasti gastro.