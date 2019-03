Kamenický: O presunutí zákonov s vplyvom na rozpočet musí rozhodnúť grémium

Kamenický tiež uviedol, že ponuku nahradiť Kažimíra v kresle ministra nedostal.

25. mar 2019 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. O presunutí niektorých návrhov zákonov, ktoré majú významný vplyv na štátny rozpočet, musí rozhodnúť poslanecké grémium. Po schôdzi parlamentného finančného výboru to uviedol jeho predseda Ladislav Kamenický (Smer).

Informáciu o presunutí niektorých návrhov podľa vlastných slov počul od straníckeho kolegu Erika Tomáša, malo by pritom ísť o ekonomické návrhy zákonov, keďže tie majú veľký vplyv na financie.

Zdôraznil, že program Národnej rady (NR) SR bude riešiť poslanecké grémium, kde sa dohodne, čo sa presunie alebo nepresunie.

"Takéto rozhodnutie môže vzísť len z grémia, môžu byť predbežne nejaké rozhovory, ale, samozrejme, grémium sa musí uzniesť na tom, akým spôsobom sa bude postupovať počas schôdze Národnej rady SR," podotkol Kamenický s tým, že je potrebné nechať priestor na to, aby sa dosiahla nejaká dohoda v rámci koalície.

V súvislosti s tým, že sa podobné návrhy predkladajú ako poslanecké, skonštatoval, že v praxi bola vždy najprv dohoda v koalícii a až potom sa takéto významné zákony predkladali do parlamentu.

"Samozrejme, s blížiacimi sa voľbami sa táto prax začína meniť, ale my sme na to zvyknutí a budeme sa s tým musieť vysporiadať," dodal.

V rámci obsadenia postu ministra financií poznamenal, že takúto ponuku nedostal. Zároveň si však myslí, že meno nového ministra padne skoro.

Podotkol, že 15. apríla sa bude predkladať program stability, ktorý dáva určité východisko do budúceho rozpočtu.

"Takže ja si myslím, že ak by sa tým nový minister financií mal zaoberať, tak do tohto termínu by malo padnúť nejaké rozhodnutie," skonštatoval.