Jeden z desiatich vlakov vlani meškal. V priemere dve minúty

Ak vlak mešká, pýtajte si odškodné

Ak cestujete v rámci Slovenska a váš spoj mešká viac ako päť minút, prešiel len časť trasy alebo nejde vôbec, máte nárok na vrátenie časti peňazí.

Podmienkou je vypýtať si v pokladnici alebo vo vlaku potvrdenie o vzniku tejto udalosti. Nárok si treba uplatniť do 12 mesiacov od uplynutia platnosti cestovného lístka.

Nesmie však ísť o meškania alebo odrieknutie vlakov, ktoré vyvolajú vonkajšie okolnosti, ako sú prírodné katastrofy, nehody na trati, včas oznámené stavebné práce na trati alebo vopred ohlásený štrajk.

Máte tieto možnosti:

1. Ak ste sa rozhodli pre meškanie vlaku cestu zrušiť, môžete vrátiť lístok a dostanete späť cestovné (pri prestupovaní hodnotu neprecestovanej časti lístka) bez storno poplatkov.

2. Ak chcete v ceste napriek meškaniu pokračovať, ako kompenzáciu môžete nastúpiť do vlaku vyššieho druhu alebo vyššej vozňovej triedy. Ak ste si teda kúpili lístok do druhej triedy, spokojne si môžete prestúpiť do jednotky. Ak ide o posledné možné spojenie, tak aj vlakmi SC a EC.

3. Ak sa chcete vrátiť, Železničná spoločnosť vás zadarmo prepraví do nástupnej stanice a na vašu žiadosť vám vráti celé cestovné.

4. Ak ste uviazli na ceste a prepravca vás v ten istý deň nedokáže prepraviť do cieľa, môžete si pýtať kompenzáciu do 20 eur na hotel alebo informovanie ľudí, ktorí vás čakajú v cieli, náhradu nákladov na iný dopravný prostriedok, napríklad taxík, do výšky 10 eur. To všetko však spolu maximálne do sumy, ktorú ste zaplatili za cestovný lístok.

5. V prípade meškania vlaku EC alebo SC viac ako hodinu, dostanete naspäť príplatok za EC vlak, pri SC vlaku dve eurá.

Zdroj: www.slovakrail.sk