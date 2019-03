Príplatky k dôchodku politických väzňov by sa mohli zvýšiť

Príplatok navrhujú zmeniť poslanci preto, že sa dosiaľ nemenil, zatiaľ čo priemerná úroveň starobného dôchodku sa zvyšuje.

24. mar 2019 o 9:31 TASR

BRATISLAVA. Príplatky k dôchodku politických väzňov a ich blízkych by sa mohli zvýšiť.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) predložili poslanci SNS Anton Hrnko, Jaroslav Paška, Štefan Zelník, Magdaléna Kuciaňová a Juraj Soboňa.

Predkladatelia navrhujú po novom k starobnému, predčasnému starobnému, invalidnému, výsluhovému a invalidnému výsluhovému dôchodku štyri eurá za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia. V súčasnosti zákon hovorí o 60 korunách slovenských.

"Vzhľadom na to, že ekonomika Slovenskej republiky má v súčasnosti rastúci trend, máme za to, že tieto ekonomické výsledky by mali pocítiť aj osoby, ktoré za slobodu a demokraciu bojovali v tých najzložitejších časoch perzekúcie a totality," vysvetľujú predkladatelia.

Poukazujú, že na Slovensku je v súčasnosti oprávnených osôb približne 2000 a vzhľadom na ich pokročilý vek ich počet každoročne klesá. V porovnaní s Českou republikou sú podľa nich príplatky pre politických väzňov a ich blízkych na veľmi nízkej úrovni.

V prípade schválenia novely navrhujú poslanci jej účinnosť od roku 2020, aby na zvýšenie vedel s dostatočným predstihom zareagovať aj rozpočet verejnej správy.