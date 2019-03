Kontrolóri sa pozreli na projekt DCOM, nepáči sa im neštandardný výber realizátora

NKÚ skontroloval poskytovanie elektronických služieb občanom cez samosprávy.

22. mar 2019 o 15:58 TASR

BRATISLAVA. Slovenská vláda by mala zvážiť povinné pripojenie všetkých samospráv do projektu Dátového centra obcí a miest (DCOM).

Uviedol to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe výsledkov kontroly poskytovania elektronických služieb občanom prostredníctvom miestnej samosprávy.

NKÚ sa tiež nepáči, že zavádzaním informačného systému (IS) DCOM za viac ako 70 miliónov eur bolo poverené záujmové združenie DEUS. Takáto právna forma je neštandardná a mala by byť prehodnotená, uviedol v piatok NKÚ.

"Úspešnosť výkonu verejnej moci elektronicky, nielen vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, ale aj miestnej, regionálnej samosprávy, ide totiž ruka v ruke s aktívnym zapojením všetkých dotknutých strán," vysvetlil výhrady NKÚ jeho hovorca Marek Papajčík.

Na projekt šli aj peniaze z EÚ

Samosprávny informačný systém poskytuje verejnosti 138 služieb, pričom do systému môžu byť zapojené obce a mestá do dvadsaťtisíc obyvateľov. Koncom minulého roka bolo do projektu aktívne zapojených 1511 samospráv.

Pretože je projekt financovaný z prostriedkov EÚ a je určený pre menej rozvinuté regióny, nemôžu sa do neho zapojiť samosprávy Bratislavského samosprávneho kraja.

Riešením môže byť podľa kontrolórov financovanie zapojenia bratislavských samospráv prostredníctvom štátneho rozpočtu. V súčasnosti sa realizuje II. etapa projektu za 31 miliónov eur, ktorá zabezpečí plošné rozšírenie IS DCOM a jeho migrácie do vládneho cloudu.

Kontrolný úrad považuje tento krok za kľúčový pri napĺňaní národnej stratégie informatizácie verejnej správy.

Neštandardná situácia

Riešením špecifickej situácie na úrovni miestnej samosprávy bolo poverené záujmové združenie DEUS, ktoré IS DCOM realizuje.

"Kontrolóri v tejto súvislosti upozorňujú rezort financií, ktorý je spoločne so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) zakladajúcim členom združenia, že takáto právna forma je neštandardná a mala by byť prehodnotená," uviedol NKÚ.

Kontrolný úrad formuloval odporúčanie ministerstvu aj preto, že do projektu smerujú významné európske a verejné zdroje.

V rámci projektu už bolo financované dátové centrum IS DCOM v objeme 29,3 milióna eur a časť plošného rozšírenia pre obce a mestá v sume 16,6 milióna eur.

Prevádzka systému ročne stojí približne tri milióny eur a na rozšírenie pokrytia územia Slovenska bol spracovaný projekt "Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa" a na jeho realizáciu boli získané európske zdroje v objeme 31 miliónov eur.