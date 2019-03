Pellegrini: EÚ sa potrebuje odpútať od brexitu a riešiť iné prioritné témy

Čakať na piate či desiate hlasovanie k ničomu nevedie, vyhlásil premiér.

22. mar 2019 o 15:02 TASR

BRUSEL. Európska únia už neponúkne Británii žiadne ústupky v súvislosti s brexitom a do 12. apríla čaká jasnú odpoveď z Londýna, ako ďalej - aj preto, že EÚ sa potrebuje sústrediť na ďalšie prioritné témy.

V rámci prebiehajúceho summitu EÚ v Bruseli to v piatok uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer). Šéf slovenskej vlády sedí za rokovacím stolom po boku britskej premiérky Theresy Mayovej. Tá je podľa jeho slov "bojovníčka, ktorá sa snaží riešiť svoje záležitosti".

Búrlivá atmosféra

Odmietol prezradiť detaily ohľadom búrlivej atmosféry, ktorá nastala počas rokovaní už bez prítomnosti Mayovej, ale spresnil, že debaty sa týkali európskych záujmov, pričom lídri chceli vyhovieť požiadavke o odklad brexitu.

Prečítajte si tiež: Lídri EÚ sa dohodli na dvoch termínoch odkladu brexitu (minúta po minúte)

"Prijali sme kompromisné riešenie s návrhom dvoch možných dátumov. Ak na budúci týždeň bude kladný výsledok hlasovania o dohode o odstúpení, tento dátum by nastal 22. mája. Tým sme vytvorili čas pre Britániu, aby urobila potrebné legislatívne kroky a pripravila sa na odchod. V prípade negatívneho hlasovania sme posunuli termín z 29. marca na 12. apríl," vysvetlil situáciu.

Premiér spresnil, že 12. apríl je hraničným termínom z hľadiska procedúr o zapojení sa do volieb do Európskeho parlamentu a pre zvyšok EÚ je dôležité, aby dovtedy mali jasné, či Briti chcú, alebo nechcú ísť do eurovolieb.

"Do 12. apríla musíme vedieť definitívne, ako si to Británia predstavuje. Jasný odkaz je, že tvrdý brexit nenastane 29. marca, prvým reálnym dátumom je až 12. apríl," opísal situáciu.

To podľa jeho slov poskytuje viac časového priestoru nielen pre Britov a pre britských poslancov v Dolnej komore, ale aj pre tie členské štáty, ktoré sa ešte nestihli pripraviť na tvrdý brexit.

Dodal, že Slovensko sa na túto možnosť tiež pripravuje, a vyjadril nádej, že na budúci týždeň prejde v Národnej rade špeciálny zákon týkajúci sa brexitu. Ak k tvrdému brexitu nedôjde, jeho ustanovenia nebudú platiť.

Posledný ústupok

Prečítajte si tiež: Čo čaká Slovákov po dátume, keď mala Veľká Británia z Únie odísť

"Toto bol ten posledný ústupok. Dvanásteho apríla čakáme na odpoveď, či Británia chce zostať, či chce nové referendum, či sa chce zúčastniť eurovolieb, alebo čo vlastne chce," upozornil premiér.

Dodal, že je optimista a verí, že rozvodovú dohodu britský parlament schváli, hoci najlepšie by bolo, keby sa krajina rozhodla zotrvať v EÚ.

Dva dátumy zo summitu EÚ sú podľa neho jasným signálom aj pre britských poslancov, že Únia nebude čakať na nejaké "piate, ôsme, desiate" hlasovanie, lebo to k ničomu nevedie.

"Odpútava nás to od riešenia ďalších prioritných oblastí. EÚ sa musí zaoberať vzťahmi s Čínou, so Spojenými štátmi, miernym spomalením ekonomického rastu - a my tu míňame obrovské množstvo času na diskusie o brexite," skonštatoval Pellegrini.