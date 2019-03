Odvod zaplatí aj domáci reťazec Milk Agro. Chystá sa na krízový plán

Dankova strana presadila koncom minulého roka daň z jedla.

24. mar 2019 o 13:15 Marek Poracký

BRATISLAVA. Na Slovensku prevádzkuje bezmála 200 predajní, väčšinu na východnom Slovensku. Rovnako ako ostatné veľké zahraničné obchodné reťazce v najbližších dňoch zaplatí po prvý raz tzv. daň z jedla.

Spoločnosť Milk-Agro predovšetkým vyrába mliečne výrobky - mlieko, syry či jogurty. Obchodné predajne má len ako doplnok k podnikaniu.

Za prvé tri mesiace tohto roka odvedie do štátnej kasy do 300-tisíc eur. "Na zaplatenie hľadáme vnútorné aj vonkajšie rezervy. Bude to značná suma, ktorá zaťaží našu ekonomiku," povedal vedúci prevádzky Milk - Agro Marek Kunda.

Osobitný odvod pre veľké reťazce presadila koaličná SNS na čele s Andrejom Dankom. Výšku stanovila na 2,5 percenta z obratu reťazca. Danko zahraničné obchodné reťazce dlhodobo kritizuje.

Sporný zákon je účinný od začiatku roka. Posúdi ho však nielen Ústavný súd, ale aj Európska komisia.

Hovoria o prepúšťaní

Sabinovské mliekárne za rok 2017 dosiahli zisk 1,2 milióna eur pri tržbách 134 miliónov. Ak by firma musela zaplatiť daň z obratu za celý rok, stálo by ju to viac ako 3,3 milióna eur.