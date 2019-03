Pekári sa stretávajú s nekalými obchodnými praktikami, ukazuje prieskum

Pekári sa sťažujú na nerovné postavenie pri vyjednávaní o cene.

22. mar 2019 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Dve tretiny pekárov na Slovensku sa stretli s nekalými obchodnými praktikami. Vyplýva to z prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vykonal na svojom historicky najväčšom valnom zhromaždení.

Ako ďalej agentúru SITA informoval zväz, cieľom anonymného dotazníka bolo zistiť najväčšie problémy, ktoré trápia slovenských pekárov najmä vo vzťahu k odberateľom či k fungovaniu sektora.

Z dotazníkov vyplýva, že ďalšia tretina oslovených sa s nekalými obchodnými praktikami nestretla. Prieskum bol vykonaný na vzorke 39 pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych spoločností, ktoré na Slovensku spolu zamestnávajú 4 844 zamestnancov z celkového počtu približne 11 tisíc.

Vyjednávanie o odbytových cenách

Z dotazníkov Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov ďalej zistil, že až 84,6 percenta opýtaných uviedlo, že sa pri vyjednávaniach o odbytových cenách s obchodníkmi stretli so zneužívaním dominantného postavenia.

„Z týchto faktov vyplýva, že silnejší hráči na trhu, v tomto prípade veľké obchodné siete, často zneužívajú proti slabším domácim dodávateľom svoje dominantné postavenie na trhu, čím ich tlačia do neúmerne nízkych cien pri odkupe pekárenských, cukrárskych a cestovinárskych produktov.

Práve na margo tohto faktu sa celý sektor v posledných rokoch dostáva do extrémne zlej finančnej situácie, kvôli čomu za dekádu zanikli desiatky pekární po celom Slovensku. Pekárne nemajú na investície, na zamestnanie kvalifikovanej pracovnej sily či na ďalší rozvoj,“ upozornila predsedkyňa zväzu Tatiana Lopúchová.

Ceny chleba a rožkov

Až 87,2 percent opýtaných v prieskume SZPCC uviedlo, že súčasné odbytové ceny pekárenských výrobkov (najmä chlieb a rožok) nepovažujú za primerané.

"Pekári združení vo zväze a v Rade pekárov SR sa preto rozhodli v lete minulého roka podpísať Memorandum o poctivom obchode spolu so zástupcami Zväzu obchodu SR, ktorý združuje slovenských maloobchodníkov. Tí podľa zväzu nezneužívajú postavenie na trhu a netlačia dodávateľov, tj. v tomto prípade pekárov, do takých odbytových cien, ktoré nepokrývajú ani náklady na výrobu výrobkov," dodala Lopúchová.



Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov so sídlom v Bratislave je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov.

Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov jeho členov v pekárenskom, cestovinárskom a cukrárenskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom zamestnaneckej reprezentácii či hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.