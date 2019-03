V4 chce oficiálne poveriť eurokomisárku pre obchod na rokovania s USA

Únia chce zrušenie colných sadzieb na priemysel

21. mar 2019 o 16:48 TASR

BRUSEL. Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa vo štvrtok v Bruseli, krátko pred začatím summitu EÚ, stretli s eurokomisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou a zhodli sa, že komisárka potrebuje oficiálny mandát zo strany členských štátov na obchodné rokovania so Spojenými štátmi, ktoré sa priamo týkajú aj krajín V4.

Povedal to český premiér Andrej Babiš po príchode na summit EÚ.

Pripomenul, že na rokovaniach s Malmströmovou sa zúčastnili aj premiéri Maďarska a Slovenska a označil toto stretnutie za užitočné.

Spresnil, že trojica stredoeurópskych premiérov požaduje, aby Európska rada, čiže hlavy vlád a štátov krajín EÚ, dala čo najskôr oficiálny mandát na obchodné rokovania s USA.

"Tá stratégia je taká, že EÚ chce zrušenie colných sadzieb na priemysel. Z pohľadu poľnohospodárstva zatiaľ nechceme rokovať. Česká republika to bude pozorne sledovať, lebo pre Čechov a ich automobilový priemysel je to veľmi dôležité, rovnako ako aj pre ostatné krajiny V4," vysvetlil Babiš.

Český premiér zároveň priznal, že čo sa týka summitových rokovaní o brexite, národní lídri ešte sami nevedia ako to celé prebehne. Pripomenul, že britská premiérka Theresa Mayová sa mala podľa programu pridať k ostatným lídrom "dvadsaťsedmičky" okolo 16.00 hodiny.

"Musí nám jasne povedať, prečo žiadala predĺženie," uviedol s odkazom na stredajší návrh britskej vlády odložiť brexit do 30. júna tohto roku.

"Väčšina s tým súhlasí, ale musíme mať istotu, že konečne sa to rozsekne, že to prebehne, že to odsúhlasia," opísal situáciu.

Zdôraznil, že v hre je viacero scenárov, napríklad odklad brexitu o týždeň pod podmienkou, že dohodu o odchode z EÚ britský parlament schváli, alebo odklad do 10. apríla, keď je hraničný termín z hľadiska organizácie a prípravy volieb do Európskeho parlamentu.

"To vyplynie z našich dnešných debát," dodal premiér a vyjadril nádej, že Mayová prezradí, aký je ďalší plán britskej strany.

Na otázku, či pripúšťa možnosť, že kvôli otázkam okolo brexitu sa o týždeň uskutoční mimoriadny summit EÚ, Babiš uviedol, že to sú skôr špekulácie, zároveň však priznal, že ak by dovtedy britský parlament dohodu o riadenom brexite schválil, tak "teoreticky" je táto možnosť reálna.

"Ale k tomu, myslím si, že nedôjde. Pravdou však je, že teraz to nikto nedokáže povedať," konštatoval český premiér.