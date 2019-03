Zálohovanie PET fliaš pomôže aj národným parkom, tvrdia ich riaditelia

Riaditelia národných parkov a štátni ochranári jednoznačne podporujú zálohovanie.

21. mar 2019 o 16:15 TASR

BRATISLAVA. Riaditelia národných parkov na Slovensku aj Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR jednoznačne podporujú myšlienku zavedenia zálohovania plastových fliaš.

Informovalo o tom oddelenie komunikácie ŠOP SR. Pomohlo by to podľa nej nielen chráneným územiam, ale aj voľnej krajine.

"Skupiny obyvateľstva s minimálnym zárobkom môžu byť dobrými pomocníkmi pri odstraňovaní fliaš z prírody," myslia si štátni ochranári, ktorí s odpadom tohto druhu dlhodobo bojujú a každoročne organizujú podujatia, kde sa ho s pomocou verejnosti snažia odstrániť.

Ministerstvo by chcelo zákon o povinnom zálohovaní PET fliaš a plechoviek predložiť vláde v druhej polovici tohto roka, so samotným zálohovaním by sa malo začať v roku 2022.

Prečítajte si tiež: SNS hrozí, že zálohovanie PET fliaš zablokuje. Ministerstvo to už propaguje cez reklamu

Zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním aj Legislatívnou radou vlády. V súčasnosti ho môžu pripomienkovať členské štáty Európskej únie a Európska komisia.

Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur. Rezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent.

Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.