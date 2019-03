Jahnátek predstavil nápravné opatrenia k problémom, ktoré odhalil NKÚ

Oznámenie o nehospodárnom nakladaní vyšetruje polícia.

21. mar 2019 o 15:48 TASR

BRATISLAVA. Osem nápravných opatrení k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) k pochybeniam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predstavil vo štvrtok predseda regulačného úradu Ľubomír Jahnátek.

Ide o proces verejného obstarávania či rizikovú analýzu pri podpise hospodárskych zmlúv. Uviedol to pre médiá po tom, ako Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti prerokoval informáciu od úradu o týchto opatreniach.

Jahnátek: Skoncujeme s individualistickým prístupom

"Aby sa eliminoval individualistický prístup k užívaniu verejných prostriedkov a išlo sa postupom, ktorý definuje legislatíva SR, a najmä, aby na úrovni úradu boli všetky procesy, ktoré kritizoval NKÚ, spriehľadnené, transparentné," zdôraznil Jahnátek význam opatrení.

Pred výborom hovoril aj o vnútornom audite, verejnej prezentácii zmien v cenových rozhodnutiach či o podaní trestného oznámenia v decembri 2018 za nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Oznámenie vyšetruje bratislavská krajská polícia, informoval.

Bývalý šéf nekomunikuje

Prečítajte si tiež: Regulačný úrad pochybil, NKÚ odstúpil zistenia polícii

Jahnátek pripomenul, že súčasní predstavitelia ÚRSO vyzvali v minulosti jeho bývalého predsedu Jozefa Holjenčíka, aby dodal záverečnú správu, čo sa však nestalo.

Rovnako, keď NKÚ potreboval, aby úrad predložil rôzne iné doklady, požiadali Holjenčíka, aby ich pomohol dohľadať, ten ale nekomunikoval. Podanie trestného oznámenia označil Jahnátek za iniciatívu úradu.

Podľa opozičného poslanca Karola Galeka (SaS), člena hospodárskeho výboru, je dobré, že sa vecou budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní.

ÚRSO pristúpil k odstraňovaniu zistení NKÚ iba v rámci toho, čo mu bolo predpísané, odstránil čiastkovo nedostatky z minulosti.

"Nerieši to, že pokiaľ my by sme mali poznať reálne ceny energií, reálne náklady, ktoré si uplatňujú distribučné spoločnosti v cenách energií, že tieto by mali klesnúť," povedal Galek.

Kontrolóri preverovali tvorbu cien elektriny

Prečítajte si tiež: Jahnátek, Vážny či Kažimír. Kde všade Smer odkladá svojich ľudí

Cieľom kontroly NKÚ bolo preveriť postup ÚRSO pri tvorbe cien elektriny pre odberateľov v domácnosti, ako aj proces cenovej regulácie a spôsob kontroly regulovaných subjektov.

Osobitný dôraz kontrola kládla na preverenie postupu ÚRSO, ktorý viedol v roku 2017 k zvýšeniu cien pre časť odberateľov elektriny, a následne vrátenie týchto cien na úroveň roku 2016.

Najväčšie problémy zistili kontrolóri v cenovom konaní, ktorého súčasťou je aj proces objektivizácie hodnoty majetku regulovaných subjektov. Ten vstupuje do stanovenia koncovej ceny energie.

ÚRSO v čase kontroly nemal podľa NKÚ vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval.