Na on-line komunikáciu o daniach si treba nechať rezervu

Daňové priznanie možno podať aj 1. apríla.

22. mar 2019 o 21:48 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Presne týždeň zostáva podnikateľom, firmám aj fyzickým osobám na to, aby podali daňové priznanie. Po prvý raz ho elektronicky musia podať živnostníci.

Trvá to síce len pár minút, problém však môže nastať, ak niekto nemá elektronický podpis alebo nechce použiť čipový občiansky preukaz.

Komunikácia cez web s daňovým úradom môže trvať aj tri dni. "Odporúčame preto, aby si to vybavili najneskôr začiatkom budúceho týždňa, ak chcú dohodu o elektronickom doručovaní, aby mali aj časovú rezervu," upozorňuje hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

Cez internet musia komunikovať s finančnou správou všetci živnostníci, ktorí z podnikania platia dane, teda daň z príjmov. Výnimku majú iba tí, ktorí majú príjem len z prenájmu nehnuteľnosti či občianske združenia.

Daňové priznanie sa posiela do schránky vytvorenej na stránke finančnej správy. Schránku si podnikateľ zriadi priamo cez jej portál, keď klikne na odkaz Registrácia vpravo hore.

Najrýchlejšie si podnikateľ zriadi e-schránku s pomocou čipového občianskeho preukazu. Musia na ňom však byť platné certifikáty na podpisovanie dokumentov.

Ľudia si ich môžu nechať nahrať už pri vydaní preukazu. Dá sa to však spraviť aj z domu – cez aplikáciu eID klient.

Bez občianskeho

Podať priznanie cez web sa dá aj bez použitia čipového preukazu. Daňovník však musí dohodu o elektronickom doručovaní prísť osobne podpísať na daňový úrad.

Rátať musí s tým, že to môže trvať od jedného až do troch dní. Najmä, ak chce napríklad živnostník z Košíc podpísať dohodu na úrade v Bratislave. Môže to urobiť, bude však musieť dlhšie čakať na prístupové údaje do e-schránky. Zdržanie môže spôsobiť aj nápor ľudí na úradoch.

Ak má niekto problém podať priznanie cez web, môže sa obrátiť na call centrum finančnej správy. Od pondelka 25. marca predĺžia jeho prevádzkové hodiny.

Budú otvorení dlhšie

Finančná správa tiež predĺži úradné hodiny na úradoch pre tých, ktorí potrebujú podať papierové priznanie.

Otvorené dlhšie budú daňové úrady po celom Slovensku od utorka 26. marca až do pondelka 1. apríla. Klientske zóny budú fungovať tento týždeň aj v utorok a vo štvrtok.

Keďže tento rok pripadol 30. marec na nedeľu, daňové priznanie sa dá podať aj v pondelok 1. apríla. Podateľne úradov budú v tento deň otvorené do 18.00.

Slovenská pošta sa nechystá predlžovať otváracie hodiny v svojich pobočkách. Predpokladá, že keď časť podnikateľov musí podanie odovzdať elektronicky, na poštách nápor nebude.

Aj na mestských úradoch

Priznania môžu ľudia odovzdať aj na zhruba 20 mestských či obecných úradoch, napríklad v Medzilaborciach, Giraltovciach alebo v Šuranoch. Vo vybraných dňoch a časoch ich prídu prebrať pracovníci finančnej správy.

Tento rok daňovníci nebudú môcť odovzdať priznanie v mobilnej kancelárii finančnej správy.

V posledných rokoch zvykla pristaviť auto s logom Finančnej správy na parkovisku pred najvyťaženejším daňovým úradom v bratislavskej Petržalke.

Vodiči nemuseli ani zaparkovať, stačilo cez okno auta priznanie podať. Mobilnú kanceláriu finančná správa zrušila, lebo očakáva, že pre elektronické podania príde menej daňovníkov osobne.