Vo februári na Slovensku klesla nezamestnanosť, blíži sa k piatim percentám

Minister Richter verí v ďalší pokles, ale nie tak razantný ako v minulom roku.

21. mar 2019 o 10:45 (aktualizované 21. mar 2019 o 11:31) TASR, SITA

BRATISLAVA. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka dosiahla úroveň 5,16 percenta. Medzimesačne klesla o 0,10 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížila o 0,56 p. b.

Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Vo februári 2019 bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný vo všetkých krajoch, najvýraznejší bol v Košickom kraji.

"Po istej stagnácii v januári 2019 bol mesiac február už tradičný. Zaznamenali sme pokles nezamestnanosti a, naopak, stúpla zamestnanosť," skonštatoval minister práce Ján Richter (Smer).

Do konca roka 2019 by podľa neho mohla nezamestnanosť ešte klesať. "Verím v pokles, ale nie už tak razantný ako v minulom roku. V niektorých okresoch, kde je nezamestnanosť okolo dvoch percent, bude veľmi ťažké zabezpečovať požiadavky zamestnávateľov," dodal Richter.

Úrady práce evidovali na konci februára 141 432 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s januárom ide o pokles o 2 798 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 17 012 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,35 percenta. Medzimesačne to znamenalo zníženie o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,62 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci februára tohto roka 174 028 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 2 148 osôb, v porovnaní s februárom vlaňajška je to menej o 19 293 ľudí.