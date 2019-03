Aj Rómovia chcú pracovať. Stačí im dať príležitosť

Spoločnosť Stiga búra predsudky voči Rómom. Jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

25. mar 2019 o 9:31 Radka Minarechová

Anketa:

Hlasovanie o Cene verejnosti Via Bona Slovakia 2018 Denník N 202 Letmo SK 323 Slovak Telekom 311 Slovnaft 79 Stiga 131 T-Systems 461 Potvrďte svoj hlas Hlasovalo: 1507

Hlasovanie otvorené:

od: 04.03.2019 15:40

do: 28.03.2019 15:41

Jedným z problémov, ktorým dlhodobo čelí slovenský trh práce, je vysoká nezamestnanosť Rómov. Podľa odhadov bol v roku 2016 každý druhý Róm bez práce. Viaceré spoločnosti sa snažia zvrátiť tento trend, napriek dookola opakovaným nevýhodám, ako nedostatok pracovných návykov a skúseností či náročná integrácia.

Jednou z nich je popradský výrobca záhradnej techniky, spoločnosť Stiga Slovakia, ktorá už po druhý raz ponúka Rómom sezónne zamestnanie.

„Myslíme si, že pri správnom zaškolení a riadení aj marginalizovaní Rómovia dokážu nielen dosahovať potrebný výkon, ale aj podporovať proces neustáleho zlepšovania,“ hovorí Pavla Mončeková, manažérka ľudských zdrojov v spoločnosti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mEQlPOaIrCc

Stiga Slovakia sa so svojím projektom uchádza sa o ocenenie Via Bona, ktoré každoročne udeľuje Nadácia Pontis spoločnostiam za zodpovedný a férový prístup, v kategórii Dobrý partner komunity.

Rómovia odchádzajú, ale aj ostávajú

Projektom chceli reagovať na nedostatok voľnej pracovnej sily na trhu s cieľom využiť skupinu pracovníkov dostupnú priamo na Spiši. Zamerali sa preto na Rómov, predovšetkým tých z marginalizovaných komunít.

„Využitie pracovnej sily dostupnej v regióne bolo pre nás dôležité z hľadiska udržateľnosti našej firmy, ako aj poskytnutia príležitostí ľuďom v regióne,“ povedala Mončeková.

V prvej fáze si v Stige našlo prácu 11 zamestnancov, z ktorých do konca vydržali piati. Dôvodom tohto poklesu boli najmä problémy s dopravou do zamestnania.

V druhej fáze, ktorá začala minulý rok v novembri, zamestnali už 41 Rómov, z ktorých ostalo 29. Ostatní prácu ukončili z rôznych dôvodov vrátane osobných prekážok, nedostatočného výkonu či nespokojnosti s vykonávanou prácou.

„Skutočnosť, že 29 zamestnancov stále pokračuje v zamestnaní, odstraňuje predsudky o tom, že Rómovia nechcú pracovať. Do programu sa zapájajú často viacerí členovia rodiny, čím sa výrazne zvyšuje životná úroveň celej domácnosti aj komunity,“ povedala Mončeková.

Rómovia zapojení do projektu sa navyše môžu vrátiť sa v ďalšej sezóne.

Neziskovka pomáha s prípravou

Stiga Slovakia zamestnávala Rómov aj pred spustením projektu. Často sa však objavovali problémy, ktoré vyústili do vysokej absencie a fluktuácie.

„V snahe lepšie integrovať rómskych kolegov do pracovného procesu sme hľadali partnera, ktorý má skúsenosti s prácou s marginalizovanými skupinami občanov a ktorý by nám vedel pomôcť pri ich integrácii do pracovného procesu,“ opisuje Mončeková.

Našli ho v neziskovej organizácii Človek v ohrození. Tá vidí pridanú hodnotu projektu v zapájaní obyvateľov vylúčených komunít, pre ktorých je to často prvá legálna práca.

„Spoluprácu so Stigou a projekt hodnotíme veľmi pozitívne. Vďaka nemu získajú naši klienti cenné pracovné skúsenosti,“ hovorí Michaela Mudroňová, koordinátorka pracovného poradenstva v organizácii. Verí, že vďaka projektu sa naštartujú aj ďalšie procesy, ktoré povedú k lepšej integrácii marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca prebieha v dvoch oblastiach. Prvou je samotné zamestnávanie Rómov.

Človek v ohrození najprv prostredníctvom svojich terénnych pracovných poradkýň urobí nábor klientov a pripraví ich na výkon ich budúceho povolania. Sprevádzajú ich aj na pohovory a pomáhajú pri nástupe do zamestnania. Neskôr pravidelne monitorujú ich účasť na pracovnom procese, ako aj motiváciu k udržaniu si práce na dlhší čas.

„Zároveň asistujeme Stige pri riešením problémov, ktoré vznikajú na pracovisku, a školíme majstrov vo výrobe, ako efektívne komunikovať s rómskymi zamestnancami,“ vysvetľuje Mudroňová.

Stále dlhá cesta

V spoločnosti momentálne pracujú na vytvorení tréningového centra s vzorovými linkami, na ktorých by potenciálni zamestnanci získavali manuálne i sociálne zručnosti. Mončeková hovorí, že pre túto myšlienku sa snažia nadchnúť aj iných zamestnávateľov.

Hoci verejnosť prijala projekt pozitívne, Mončeková poukazuje na istý skepticizmus voči integrácii marginalizovaných Rómov, ktorý stále pozorujú aj u vlastných zamestnancov.

„Myslíme si však, že cesta, ktorou ideme, je správna. Dávame pracovnú príležitosť ľuďom v regióne, prispievame k zvyšovaniu životnej úrovne marginalizovaných skupín obyvateľstva v našom regióne, k odstraňovaniu chudoby a sociálnych rozdielov v spoločnosti, v ktorej žijeme,“ dodala Mončeková.

Už po deväťnásty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 19. ročníka firmy prihlásili 45 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 23, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v ôsmich kategóriách. Deviateho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať do 28. marca.

Stačí si pozrieť šesť nominácii a v pripravenej ankete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas.