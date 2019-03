Marketing potrebuje trocha punku

V reklame je veľa balastu, ale tie najlepšie si ľudia zapamätajú.

20. mar 2019 o 22:22 Klaudia Lászlóová

O mýtoch v marketingu sa Profit zhováral s Richardom Marečkom, autorom blogu Marketing punk.

Pod pojmom marketing punk si predstavujem odpor voči klišé a akúsi revoltu proti priemernosti v marketingu. Čo tento pojem vlastne pre vás znamená?

Ľudia, ktorí pracujú v súčasnosti v marketingu a reklame, majú radi všetky nové, svieže a ligotavé veci. Ich priemerný vek vo svete je okolo 30 rokov, zatiaľ čo v západnom svete sú najbohatší ľudia päťdesiatnici.

Na Slovensku nie sú najviac ohrození dôchodcovia, ale mladé rodiny. Dôchodcovia sú veľmi dobrá cieľová skupina, ale všade na svete sa s ňou málo pracuje. Mladí ľudia robia reklamy najmä pre seba a potom vzniká veľa hlúpostí.

Ako išiel čas, vyvíjal sa aj vedecký prístup k marketingu a ukázalo sa, že veľa vecí, ktoré ľudia niekoľko desiatok rokov berú ako samozrejmosť, nie sú pravdivé.

Richard Mareček (zdroj: Archív R. Marečka)

Richard Mareček (45) Pred dvadsiatimi dvoma rokmi začínal v eventovej agentúre, potom pracoval vo viacerých reklamných agentúrach ako MullenLowe GGK či Mark BBDO. Bol šéfom marketingu v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny. Dnes pracuje pre agentúru Mayen McCann Erickson a okrem toho má vlastné konzultačné projekty. Píše blog, prednáša a robí workshopy na konferenciách a vo firmách.

Ktoré sú teda mýty v marketingu?

Jeden mýtus je o internete. Veľa sa hovorilo o tom, že internet všetky ostatné médiá zničí, že netreba robiť platenú reklamu, pretože ľudia si vás nájdu. Hovorilo sa aj o tom, že netreba robiť masovú reklamu, treba komunikovať s každým osve, že všetci budeme na internete, na mobiloch a nikto nebude sledovať televíziu, počúvať rádio ani čítať noviny.

Ale zatiaľ žiadne nové médium nezabilo staré. Televízia je dnes v najzdravšom stave v histórii a ani s rozhlasom tento vývoj neurobil nič. Ublížil printu, odtiaľ odišlo veľa peňazí do online prostredia, ale už sa to zastabilizovalo.

Na Slovensku je televízia zdravšia ako v mnohých iných krajinách a je relatívne lacná. Osobnosti kreatívnej revolúcie v 60. rokoch minulého storočia tvrdili, že komunikátori sa majú pozerať na to, čo je nemenné, lebo ľudia sa menia veľmi pomaly.

Menia sa technológie, mení sa kontext, ale základné veci sú nemenné. Všetci chceme byť úspešní, bohatí, máme rovnaké strachy a to môže využiť reklama. Preto dobré reklamy nestarnú. Niektoré reklamy veľkých značiek sú päťdesiat rokov staré a ešte stále fungujú. Príkladom z našich končín je kofolácke prasiatko, má pätnásť rokov. Keď sa toto podarí, tak je to vynikajúce.

Nekupujte túto bundu - reklama značky Patagonia (zdroj: Archív R. Marečka)

Prečo nás teda bombarduje toľko nekvalitnej reklamy?

Deväťdesiat percent reklám ľudia odignorujú, lebo ich nijako nezaujmú. Je dobré vnášať do reklamy aj nejakú anarchiu. Keď je všetko pekne usporiadané, potom je ten výsledok priemerný. Ak chcete urobiť niečo zaujímavé, musí tam byť trocha punku.

Nástupom internetu médiá zlacneli a začalo sa hovoriť, že na internete to nemá byť krásne, ale autentické, že ľudia tam chcú vidieť to obyčajné, a reklama začala byť škaredá. Preto vidíte kopu zlej, nefungujúcej reklamy, ktorá ľudí otravuje, je to len balast.

Minutý rok uskutočnila agentúra GfK prieskum o akceptácii reklamy v médiách na Slovensku a najlepšie dopadli magazíny, na druhom mieste boli bilbordy, najhoršie skončili Facebook, e-mail a YouTube.

Nie je to o tom, že tie médiá sú zlé, ale zle to robia tvorcovia reklamy. Lebo reklama nemá u ľudí vzbudzovať znechutenie. Všetci, čo robíme reklamu, máme zodpovednosť, môžeme ten svet buď vulgarizovať, alebo zlepšovať. Žiadna značka nemusí robiť reklamu, ktorá je hnusná.

Reklama na vodku. (zdroj: Archív R. Marečka)

Je kreatívna zložka oceňovaná objednávateľmi reklamy?

Na to vám odpovedia marže reklamných agentúr. Vzniklo veľa agentúr, ktoré robia reklamu primárne cez internet a k tomu zlacneli aj produkčné náklady. Na reklamný trh vstúpili malí hráči a tí, aby mohli fungovať, začali cenou podliezať tých väčších.