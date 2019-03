Trump: Clá na čínske tovary budú platiť ešte dlho

Nádeje na rýchle vyriešenie obchodného sporu medzi USA a Čínou sa strácajú.

20. mar 2019 o 18:39 (aktualizované 20. mar 2019 o 19:14) TASR

Americký prezident Donald Trump totiž v stredu vyhlásil, že vysoké clá na dovoz čínskych tovarov, zavedené vlani, zostanú v platnosti ešte dlhší čas. Sklamal tak očakávania, že nová obchodná dohoda povedie k ich odstráneniu.

"Hovoríme o tom, že ich ponecháme v platnosti počas dlhého časového obdobia," povedal Trump novinárom v Bielom dome.

Na budúci týždeň sa má v Pekingu začať nové kolo rokovaní o obchode medzi USA a Čínou.

Trump uviedol, že clá by mohli platiť ešte nejaký čas po uzavretí obchodnej dohody USA s Čínou. To by malo zabezpečiť, že Peking sa bude správať v súlade s dohodou.

Čína má podľa amerického prezidenta problémy "žiť v súlade s niektorými dohodami". Rokovania podľa neho pokročili a smerujú k dohode.

Podľa lobistov sporným bodom rokovaní zostáva, aký má dohoda obsahovať druh mechanizmu na zabezpečenie jej dodržiavania.

Trumpova administratíva si údajne chce ponechať možnosť zavedenia ciel na čínske tovary, ak Peking nebude plniť podmienky dohody.

USA takisto požadujú, aby Čína prisľúbila, že v prípade zavedenia týchto ciel neprijme odvetné opatrenia.