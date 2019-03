Markíza dostala pokutu v desiatkách tisíc eur, platiť má aj Joj Plus

Markíza má zaplatiť za zásah do ľudskej dôstojnosti.

20. mar 2019 o 16:58 TASR

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udeľovala licencie aj pokuty vysielateľom. Markíza má zaplatiť vyše 30-tisíc eur, Joj Plus 8000 eur. Informovala o tom hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.

Markíze udelila pokutu vo výške 33 319 eur za minuloročné príspevky v Televíznych novinách a programe Reflex, ktoré podľa Rady svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej dôstojnosti rodičky.

Joj Plus dostala osemtisícovú pokutu za to, že vlani nesprávne označila program Mafstory. Vysielateľ ho označil za nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov.

RVR ďalej udelila sankciu upozornenie na porušenie zákona v oblasti objektívnosti a nestrannosti Rádiu Slovensko za program Bez obalu z minuloročného septembra.

Takúto sankciu udelila aj spoločnosti News and Media Holding, a. s. (audiovizuálna mediálna služba na požiadanie na stránke plustv.sk), tu išlo o porušenie zákona v otázke ochrany ľudskej dôstojnosti.

Rada začala aj viaceré správne konania voči RTVS, TA3, Markíze, Joj či Wau.

Ďalej udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Infokanál Lazany INFLA spoločnosti Kinet Inštal, na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Tv Romana spoločnosti Slov Media Group, predĺžila platnosť licencie R/115 na rozhlasové vysielanie spoločnosti FRONTINUS a odňala frekvenciu 96,4 MHz Partizánske spoločnosti RADIO ONE ROCK.