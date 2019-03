Do EÚ sa pred brexitom presunú aktíva za bilión libier, očakáva poradenská spoločnosť

Najpopulárnejšou destináciou je Dublin.

20. mar 2019 o 15:03 TASR

LONDÝN. Z Londýna do finančných centier v Európskej únii (EÚ) sa ešte pred odchodom Británie z EÚ presunú aktíva za približne jeden bilión libier (1,17 bilióna eur). Uviedla to v stredu poradenská spoločnosť EY, ktorá očakáva, že paralelne s aktívami by malo byť dovtedy presunutých do 7000 pracovných miest.

Banky, fondy a poisťovne so sídlom v Londýne otvárajú, prípadne rozširujú, svoje centrá v EÚ s cieľom vyhnúť sa problémom potom, ako Británia EÚ opustí. Británia by mala opustiť EÚ 29. marca, premiérka Theresa Mayová však najnovšie požiadala Brusel o odklad brexitu do 30. júna.

EY sleduje plány firiem vzhľadom na brexit a podľa ostatných údajov oznámili spoločnosti presun aktív v celkovej hodnote jeden bilión libier. Vo štvrtom štvrťroku minulého roka predstavovala hodnota týchto aktív približne 800 miliárd libier.

Najpopulárnejšou destináciou v EÚ je stále írsky Dublin. Celkovo 28 firiem doteraz uviedlo, že chce aktíva presunúť práve do Dublinu. Tesne za ním sú Frankfurt nad Mohanom, Luxemburg a Paríž. Tieto mestá ako plánované destinácie pre svoje aktíva uviedlo od 18 do 21 spoločností.