Revízie úhrad liekov sa urobia po novom, podľa poisťovne štát ustúpil farmafirmám

V rámci revízii sa rozhoduje o preplácaní zo zdravotného poistenia.

20. mar 2019 o 13:01 TASR

BRATISLAVA. Revízie úhrad liekov, v rámci ktorých sa rozhoduje o ich preplácaní zo zdravotného poistenia, sa budú robiť po novom. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) zmenilo pravidlá pre tvorbu tzv. úhradových skupín, ktoré zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku.

Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) si však myslia, že zmena vyhlášky šťastným krokom nebola.

Ministerstvo robí revíziu pravidelne

"Cieľom vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva je upraviť podmienky úhrady liekov.

Teda stanoviť maximálnu výšku úhrady liekov za štandardnú terapeutickú dávku liečiva obsiahnutého v lieku na základe verejného zdravotného poistenia tak, aby sa vytvorili podmienky na väčšiu flexibilitu vykonávania revízie úhrad s ohľadom na zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacienta liekom bez doplatku poistenca alebo sociálne únosným doplatkom poistenca, a súčasne, aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia," povedala pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Doplnila, že ministerstvo robí revíziu úhrad pravidelne a v súlade s platnou legislatívou.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa podporuje revíziu úhrad.

"Jej zámerom je vytvoriť podmienky pre flexibilitu vykonávania revízie úhrad, zabezpečujúcu udržateľnosť stability systému verejného zdravotného poistenia. K uvedenému návrhu vyhlášky sme mali deväť zásadných pripomienok, pričom väčšina z nich bola akceptovaná, respektíve čiastočne akceptovaná, čo vníma naša poisťovňa pozitívne," skonštatovala pre TASR jej hovorkyňa Jana Martanovičová.

Poisťovňa: Štát ustúpil farmafirmám

Pravidlá revízie úhrad kategorizovaných liekov, ktoré platili do novely vyhlášky, teda do 22. februára, boli podľa zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera dostatočne dobré na to, aby v praxi fungovali a šetrili prostriedky verejného zdravotného poistenia.

"Rezort zdravotníctva ich však nedodržiaval. Nielen, že nepostupoval v zmysle legislatívy, ale v priamej konfrontácii ustúpil farmafirmám.

Namiesto dôsledného dodržiavania platných legislatívnych pravidiel novelizoval vyhlášku o úhradách za štandardné dávky liečiva takým spôsobom, ktorý znamená zmäkčenie pravidiel a zabezpečenie ďalších ziskov farmafirmám," uviedol pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.

Ministerstvo zmenou podľa súkromnej poisťovne potvrdilo, že v minulosti postupovalo v rozpore s platnou legislatívou.

Štát opakovane porušil zákon, uvádza Union

Rovnako aj Union ZP označila zámer ministerstva za nesprávny.

"V prípade revízie úhrad liekov sme v minulosti opakovane upozorňovali na porušovanie zákona zo strany MZ SR, keďže naším zámerom je podporovať efektívne vynakladanie finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia.

Adekvátnou revíziou úhrad liekov by pritom mohlo prísť k úspore desiatok miliónov eur bez negatívneho vplyvu na pacientov, ktoré mohli byť použité na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR," doplnil hovorca poisťovne Matej Neumann.

Schválený materiál v Union ZP berú ako "nekonzistentný" a pri viacerých položkách ako "nesprávny z pohľadu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia".

Zapojenie pacientov do prípravy

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR nie je spokojná s vývojom doplatkov za lieky na Slovensku vo všeobecnosti.

"V rámci prebiehajúcej revízie úhrad AOPP oceňuje korektný prístup ministerstva zdravotníctva k pacientom a snahu o zapojenie pacientov do jej prípravy. Pevne veríme, že sa nebudú opakovať scenáre ako počas revízie úhrad za lieky minulý rok na jeseň, keď hroziace vysoké doplatky zneistili pacientov.

Veríme, že dosahy plánovanej revízie úhrad liekov budú rešpektovať medicínske a sociálne potreby pacientov, ktorí už aj tak sú v ťažkej situácii," vysvetlila pre TASR prezidentka asociácie Mária Lévyová.

Ako dodala, AOPP zároveň vyzvala listom ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru) na začatie odbornej diskusie k súčasnému úhradovému systému a k hľadaniu možností, ako čo najviac zohľadniť potreby pacientov a úsporného nakladania s verejnými zdrojmi.