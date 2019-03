Cukor sa drží dole, i keď ceny ostatných potravín vyskočili

Od zrušenia kvót zlacnel cukor o pätinu, ukázala analýza.

20. mar 2019 o 11:00 TASR

BRATISLAVA. Cukor v našich obchodoch je najlacnejší od začiatku milénia. Od zrušenia kvót zlacnel o pätinu, čo je zároveň druhý najvýraznejší pokles ceny v EÚ. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).

"Ceny kryštálového cukru na pultoch v našich obchodoch tak dosiahli počas uplynulých mesiacov najnižšie úrovne od začiatku milénia. A hoci v novom roku cukor na Slovensku zdražel, od zrušenia kvót je jeho cena stále o pätinu nižšia," priblížila.

Cukor zlacňoval, kým ceny iných potravín vyskočili

Cukor podľa nej bol a zároveň aj je jednou z mála potravín, ktorá predvlani a vlani lacnela aj vtedy, keď ostatné potraviny zaznamenávali prudký cenový nárast.

Prebytky cukru a zrušenie kvót mali za následok pokles jeho ceny na svetových trhoch a následne aj na pultoch v obchodoch.

Prečítajte si tiež: Index: Zdaníme sladené? Na liečbu dáva Slovensko stovky miliónov ročne

Spresnila, že cena cukru dosiahla na svetových trhoch svoje minimum za posledných 11 rokov v septembri 2018. Momentálne je už trhová cena cukru o niečo vyššia, stále ale z dlhodobého hľadiska ide o pomerne nízke úrovne.

Respektíve na takto nízkych úrovniach sa hodnota cukru na svetových trhoch držala počas posledných jedenástich rokov len niekoľkokrát, a to v roku 2008, začiatkom roka 2009 a v roku 2015.

"Na svetových trhoch sa analytici vo svojich prognózach prikláňajú v krátkodobom aj dlhodobom horizonte (do 12 mesiacov) iba k nepatrnému nárastu ceny cukru oproti súčasnosti," informovala.

Kryštálový cukor na minime v tomto miléniu

Doplnila, že kryštálový cukor sa na Slovensku počas predchádzajúcich mesiacov predával za najnižšie ceny od začiatku milénia. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) bola jeho priemerná cena za kilogram (kg) vykázaná na úrovni 0,63 eura v decembri 2018. Ide tak o najnižšiu cenu minimálne od roku 2001.

Prečítajte si tiež: Niektoré obchody už zdražili rožky a chlieb

V januári a vo februári 2019 jeho cena poskočila síce na 0,68 eura/kg, avšak z dlhodobého hľadiska je aj táto úroveň pomerne nízka. Najvyššia priemerná cena cukru, takmer dvojnásobne vyššia, na úrovni 1,19 eura za kg, bola evidovaná v roku 2004.

Poznamenala, že na Slovensku bol od októbra 2017 do februára 2019 evidovaný pokles priemernej ceny cukru o 21 percent.

V rámci EÚ sa pokles cukru v obchodoch evidoval v prípade drvivej väčšiny ekonomík. Najvýraznejší pokles ceny cukru sa zaznamenal v Českej republike, a to o 37 percent. Slovensko tak v rámci EÚ zaznamenalo druhý najvýraznejší pokles ceny cukru na pultoch v obchodoch.

V EÚ poklesla cena cukru v priemere o desať percent, v eurozóne o štyri percentá.

Väčšinu cukru si Slovensko vyrobilo samo

"v roku 2016 sa na Slovensku vyrobilo 112-tisíc ton cukru. Jeho spotreba predstavovala 171-tisíc ton a sebestačnosť v produkcii cukru tak bola evidovaná na úrovni 66 percent.

Netreba však zabúdať na fakt, že vtedy ešte platili kvóty. A tak, ak aj cukrovary vyrobili cukor navyše, nemohol byť použitý na potravinárske účely, ale na iné (napríklad vo farmaceutickom a chemickom priemysle či na vývoz do tretích krajín).

Spotreba cukru na jedného obyvateľa sa dlhodobo pohybuje na úrovni asi 30 kg ročne," podčiarkla analytička SFD.

Nízke ceny nepotešili pestovateľov repy

Upozornila, že dlhodobo nízke ceny cukru odrádzajú slovenských pestovateľov cukrovej repy.

To môže následne spôsobiť závislosť Slovenska od dovozu zo zahraničia a ohroziť tak sebestačnosť Slovenska v produkcii cukru. Navyše, vo svete sa do popredia stále viac dostáva cukor z cukrovej trstiny, a to na úkor cukru z cukrovej repy.

"Na slovenských poliach sa v roku 2018 pestovala cukrová repa na výmere 22 100 hektárov, a to predovšetkým v Nitrianskom a Trnavskom kraji, ale aj v Trenčianskom a Bratislavskom kraji. Priemerná úroda na hektár bola vlani Štatistickým úradom odhadovaná na 61 ton, celková úroda cukrovej repy na úrovni 1 329 000 ton," dodala Sadovská.