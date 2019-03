Americká delegácia sa na budúci týždeň vráti do Pekingu

Čína sa podľa analytikov zdráha prijať požiadavky, ktoré by oslabili Komunistickú stranu.

20. mar 2019 o 9:15 TASR

Minister financií Steven Mnuchin sa na budúci týždeň vráti do Pekingu.(Zdroj: TASR/AP)

PEKING. Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin sa na budúci týždeň vrátia do Pekingu, aby pokračovali v rokovaniach o ukončení obchodného sporu medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Obnovenie rozhovorov je známkou pokroku po niekoľkých týždňoch, v ktorých sa posun smerom k uzneseniu spomalil. Začalo sa dokonca povrávať, že rokovania uviazli.

Podľa Wall Street Journal po návšteve americkej delegácie v Pekingu sa zase nasledujúci týždeň vyberie čínsky obchodný vyslanec Liou Che do Washingtonu, pričom rokovania by mali vstúpiť do záverečnej fázy.

Kozmetické zmeny nestačia, varuje Trump

Americký prezident USA Donald Trump povedal novinárom, že stretnutia sa uskutočňujú "veľmi dobre", pričom zopakoval pozitívne odkazy. Ale Trump minulý týždeň tiež povedal, že nie je potrebné sa "ponáhľať" s uzavretím dohody.

Dodal, že na dohodu je potrebné urobiť viac než len kozmetické zmeny. Výsledok sa podľa neho pravdepodobne objaví do troch až štyroch týždňov.

Americkí a čínski predstavitelia v ostatných týždňoch "striedali" prejavy optimizmu s varovaniami, že majú pred sebou ešte veľa práce pred dosiahnutím konečného výsledku.

Minulý týždeň čínsky parlament schválil zákon o zahraničných investíciách na posilnenie ochrany duševného vlastníctva.

Zákon odstránil požiadavku, aby zahraničné firmy preniesli vlastnú technológiu na čínskych partnerov v spoločnom podniku a chráni tiež pred "nezákonnými zásahmi vlády". To boli kľúčové požiadavky USA na rokovaniach.

USA žiada koniec masívnej intervencie štátu

Americkí predstavitelia však požadujú ďalekosiahlejšie zmeny čínskej firemnej politiky, vrátane ukončenia masívnej intervencie štátu na trhoch, dotácií a krádeží technológie.

Čína bola ochotná zvýšiť nákupy amerických komodít, ako sú energie a sójové bôby, ale analytici tvrdia, že sa zdráha akceptovať požiadavky, ktoré by mohli oslabiť moc Komunistickej strany, ako je napríklad úplné vystavenie štátnych podnikov trhovým silám.

Obe strany vlani proti sebe zaviedli vysoké clá. Lighthizer odmietol verejne povedať, či Washington zruší tieto sadzby, ak dosiahnu dohodu.