Študenti hekli životy slabozrakých. Vytvorili aplikáciu, ktorá im pomáha vidieť

Trojici študentov, ktorá s nápadom prišla, pomohla spoločnosť T-Systems. Jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

22. mar 2019 o 13:49 Peter Dlhopolec

„Miestnosť je obdĺžnikového tvaru. Na stenách visia obrazy. Prehliadka pokračuje rovno. Pri prechode do nasledujúcej miestnosti je zvýšený prach,“ upozorňuje hlasový sprievodca v mobilnej aplikácii Sám v múzeu.

Využiť ju môže každý, aj keď je prioritne určená pre zrakovo znevýhodnených. Stačí navštíviť Východoslovenské múzeum v Košiciach a jeho expozíciu v Pamätnom dome Františka II. Rákocziho, v tzv. Rodošte.

„V sklenenej vitríne sú umiestnené fragmenty mozaiky na podstavci v tvare ihlana,“ pokračuje hlasový sprievodca. Na základe zistenej polohy v múzeu si návštevník môže obzrieť a vypočuť až deväť výkladov. Zatiaľ iba v slovenčine.

Aplikácia bola vyvinutá pre systémy iOS aj Android. Zvyšuje samostatnosť ľudí s poruchami zraku pri pohybe a orientácii v múzeu aj vďaka senzorom, tzv. Proximity Beacons, rozloženým v budove. Dostupná je zadarmo na Google Play a App Store. Pri jej využití je tiež potrebné mať zapnutý Bluetooth. Tým, ktorí nedisponujú smartfónmi, pomôže múzeum.

„Pre návštevníkov je pripravených päť iPhonov s predinštalovanou aplikáciou,“ hovorí múzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská. Telefóny je možné využiť zadarmo po zakúpení vstupenky.

Hekovanie nemusí byť zlé

Za projektom stojí Veronika Matejová, Filip Hudzík a Marek Haluška, ktorí študujú informatiku a inteligentné systémy na Technickej univerzite v Košiciach. S nápadom prišli počas podujatia Hackathon, organizovaného spoločnosťou T-Systems Slovakia. „Hack your life“ bola hlavná téma podujatia v roku 2017, kedy nápad vznikol.

„Rozhodli sme sa heknúť život ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Veronika. „Následne nás oslovila spoločnosť T-Systems Slovakia a ponúkla nám podporu a pomoc pri realizácii nášho nápadu.“

Všetci traja študenti dnes pokračujú vo vylepšovaní aplikácie Sám v Múzeu v novovzniknutom Inovačnom laboratóriu (Innovlab), ktorý vytvorila T-Systems Slovakia. Jeho hlavným cieľom je pomáhať univerzitám a začínajúcim podnikateľom zrealizovať ich projekty, primárne v oblasti digitálneho zdravia.

“Jedným z dlhodobých cieľov, ktoré máme, je aplikovať inovácie priamo do života obyvateľov nášho regiónu s cieľom zlepšovania ich životných podmienok,” hovorí Peter Breyl, projektový manažér z T-Systems Slovakia.

Na vzniku aplikácie sa podieľala aj Únia nevidiacich a slabozrakých (ÚNSS) v Košiciach, ktorá iniciatívu spoločnosti a študentov víta.

„Ukazuje sa tým, že spolužitie so zdravotne postihnutými ľuďmi je normálna vec a ich integrácia do majoritnej spoločnosti je možná,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Chcú pomôcť na celom Slovensku

Technológia, ktorú použili pri tvorbe aplikácie má šancu uplatniť sa aj v iných verejných priestoroch a službách a pomôcť tak slabozrakým či nevidiacim osobám, dodáva Fričovská.

Spoločnosť testovala aplikáciu v spolupráci s ľuďmi s rôznymi poškodeniami zraku v priestoroch múzea niekoľkokrát, na základe ktorých aplikáciu vylepšujú.

„Produkt chceme začať oficiálne ponúkať už v polovici tohto roka,“ hovorí Breyl. „Verím, že sa ho podarí rozšíriť do viacerých múzeí a verejných priestorov na Slovensku.“

Princíp fungovania aplikácie by sa tak mohol v budúcnosti uplatniť podľa Fričovskej v mestskej hromadnej doprave či v priestoroch verejných inštitúcií, napr. na úradoch práce, nemocniciach, v Sociálnej poisťovni či na mestských úradoch.

„Do budúcna zvažujeme aj prepojenie s ďalšou technológiou, napríklad smart glasses či inými technologickými inováciami,“ vysvetľuje Breyl.

Aplikácia je aktuálne dostupná v slovenskom jazyku, no jej tvorcovia sú pripravení rozšíriť aplikáciu aj o ďalšie jazyky v prípade záujmu. Dodnes aplikáciu využilo viac ako 200 ľudí.

„Najväčší nárast očakávame v období leta, kedy je návštevnosť v múzeu najvyššia,“ dodáva Breyl.

Prístup k výkladom v aplikácii vyžaduje návštevu múzea. Po opustení jeho priestorov zostávajú výklady pre návštevníkov aj naďalej prístupné a môžu sa k ním kedykoľvek vrátiť.

Už po deväťnásty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 19. ročníka firmy prihlásili 45 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 23, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v ôsmich kategóriách. Deviateho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať do 28. marca.

Stačí si pozrieť šesť nominácii a v pripravenej ankete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas.