Poslanci zisťovali aktuálny stav na stavbe tunela Višňové

Podľa poslanca Marosza (OĽaNO) stavba tunela prakticky stojí a nič sa na nej nedeje.

19. mar 2019 o 21:20 TASR

VIŠŇOVÉ. S reálnym stavom na stavbe diaľničného tunela Višňové a názormi zhotoviteľa diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala - združením Salini Impregilo - Dúha, Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a stavebného dozoru na súčasnú situáciu sa v utorok zoznámili poslanci Národnej rady (NR) SR na poslaneckom prieskume priamo na stavbe tunela.

Počas poslaneckého prieskumu o tom informovala predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS).

Tunel Višňové môže postihnúť najhorší scenár

"Vzhľadom na to, že na stavbe vznikali mnohé problémy a nedodržania termínov, rozhodli sme sa zvolať poslanecký prieskum. Prišli sme sa pozrieť priamo na miesto, aby sme videli stavbu a vypočuli si všetky tri strany. Mám pocit, že sú na to tri rôzne pohľady. Vyzerá to tak, že sa asi nevyhnú súdnym sporom alebo iným sporovým riešeniam," povedala Kiššová.

Podľa poslanca Jána Marosza (OĽaNO) stavba tunela prakticky stojí a nič sa na nej nedeje.

"Dnes som sa previezol s kolegami sedemkilometrovou rúrou tunela Višňové. Nestretli sme ani jedného robotníka. Sme tu ako zástupcovia ľudí preto, aby sme povedali, že je to obrovská katastrofa. Diskusia NDS, zhotoviteľa, dozorov ma nenapĺňa žiadnym optimizmom. Predpokladám, že môžeme očakávať najhorší variant - obrátia sa na medzinárodné súdy a Višňové bude zamrazené," podotkol Marosz.

Upozornil, že ohrozené je aj čerpanie eurofondov. "Rok 2023 hovorí o tom, že ak nestihneme dokončiť dielo, budeme sa na to musieť poskladať všetci z vlastných daní. Z môjho pohľadu je to obrovské zlyhanie štátu. V tunelových rúrach je urobené sekundárne ostenie z dvoch tretín. To znamená, že nechýba veľa, aby bol tunel sprejazdnený. Ale problémom sú aj vonkajšie objekty - križovatka Lietavská Lúčka nemá dorobené ani projekty. Je dôležité, aby hrali s občanmi NDS aj minister dopravy otvorenú a férovú hru a dávali im informácie z prvej ruky. Lebo tunel Višňové a celé dielo sa týka každého jedného z nás," dodal Marosz.

NDS vidí nádej

Investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek pripomenul, že zhotoviteľ mal naprojektovať a postaviť dielo za 409 miliónov eur.

"Povedal, že za týchto podmienok to nie je schopný dokončiť. Dva roky sme sa pozerali na to, či mu môžeme nejakým spôsobom pomôcť alebo zaplatiť navyše. Nemôžeme. Zhotoviteľ to nijako nevydokladoval. Tak sme sa rozhodli, že nebudeme stavbu blokovať. Zhotoviteľ má čas vydokladovať niektoré veci bokom a my poďme stavať. Musíme to urobiť transparentnou súťažou. Náš odkaz z NDS je, že prvoradá je pre nás kultúra prostredia, kultúra v stavebníctve a zodpovedné konanie všetkých zhotoviteľov," vysvetlil Hájek.

"Plán je stále zrejmý. Potrebujeme, aby zhotoviteľ urobil inventarizáciu a opustil stavbu. To, že bude mať nejaké nároky, vyriešime potom. Obstaráme riadnym obstarávaním nového zhotoviteľa a stavbu dokončíme. Limitný dátum 2023 na dokončenie diela je možné stihnúť," uzavrel investičný riaditeľ NDS.