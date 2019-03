Nejasností pri tendri za štyri milióny na cigaretové kódy je viac

Cenu odhadli vlastným prieskumom trhu.

19. mar 2019 o 20:06 Martina Raábová

BRATISLAVA. Softvér na špeciálne kódy na cigarety napriek pochybnostiam dodá štátnemu DataCentru firma Aureus+. Zmluvu zverejnili v centrálnom registri zmlúv pred niekoľkými dňami.

Softvér by mala vytvoriť sama a dodať do dvoch týždňov. Či to zvládne, nie je jasné.

Vznikla len v roku 2017 a podľa analytického webu Finstat.sk nemá žiadnych zamestnancov. Jej tržby boli v prvom roku podnikania nulové, rok 2017 skončila v strate necelých štyritisíc eur.

Súťaž vyhlásilo DataCentrum začiatkom roka, firma vyhrala v elektronickej aukcii.

Súperi zo súťaže, firmy Anasoft APR a Allexis, nechceli skúsenosti konkurencie komentovať.

DataCentrum za vydavateľa jedinečných kódov vybralo ministerstvo financií. Hoci zákon ešte parlament neschválil, DataCentrum muselo vyhlásiť súťaž na dodávateľa čím skôr. Tvrdí, že nemá interné kapacity na to, aby softvér vytvorilo.

Zároveň od konca mája bude platiť nariadenie Európskej komisie, že všetky balíčky cigariet a cigaretového tabaku musia mať špeciálny kód. Únia tak bude môcť sledovať, kde cigarety vyrobili a či ich dodali tam, kam mali.

