Práca, cestovanie aj banky. Na čo sa pripraviť po brexite

Operátori, banky a letiská zmeny neavizujú.

19. mar 2019 o 20:26 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Dátum, ktorý mali vyraziť na pamätnú britskú mincu. Deň 29. marec 2019 mal byť dňom, keď po prvý raz členský štát opustí Európsku úniu.

Po minulom týždni je však osud pamätnej mince zrejme to posledné, na čo sa občania krajín Únie aj sami Briti budú pýtať. Zodpovedaná totiž nie je ani základná otázka – ako bude napokon brexit vyzerať.

Briti rozhodli, že odchod bez dohody nechcú, no poslanci zároveň dohodu Theresy Mayovej, ktorá by upravila podmienky odchodu krajiny, už dvakrát zmietli zo stola. Do plánovaného odchodu Spojeného kráľovstva zostáva 10 dní.

V hre sú dnes rôzne scenáre toho, čo sa po 29. marci stane, vrátane možnosti, že brexit politici odložia. Odklad považuje za najpravdepodobnejší scenár aj Radovan Geist z portálu Euractiv.

Rovnako reálny je však aj tvrdý brexit bez akejkoľvek dohody s Európskou úniou. Veľká Británia by sa tak stala cudzinou.

Denník SME vysvetľuje, čo môže pre Slovákov táto možnosť znamenať.