Britský easyJet odstúpil z rokovaní o záchrane Alitalie

Pôvodne mal do talianskej spoločnosti investovať spolu s americkými aerolíniami Delta Air Lines.

18. mar 2019 o 18:45 TASR

RÍM. Vyhliadky talianskej leteckej spoločnosti Alitalia sa opäť zhoršili, keď britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet oznámila, že odstupuje z rozhovorov o záchrane talianskeho prepravcu.

Britská firma tak urobila len dva týždne pred posledným termínom na záchranu Alitalie.

Pôvodne mala do talianskej spoločnosti investovať spolu s americkými aerolíniami Delta Air Lines.

Alitalia zápasí s finančnými problémami vyše desaťročie. Spoločnosť bola na pokraji bankrotu trikrát za 11 rokov a zisk naposledy zaznamenala v roku 2002.

V roku 2017 požiadala vládu o zaradenie pod zvláštnu správu po tom, ako jej zamestnanci odmietli plán reštrukturalizácie. Odvtedy ju pri živote udržuje preklenovací úver v objeme 900 miliónov eur.

Spoločnosť má však čas len do konca marca, čo je posledný termín na predloženie záchranného plánu.

Prečítajte si tiež: Lietadlom cestuje čoraz viac ľudí, ale letecké spoločnosti krachujú

"Po rokovaniach s (potenciálnymi partnermi) Ferrovie Dello Stato a Delta Air Lines sa easyJet rozhodol, že sa z tohto procesu stiahne," oznámila britská firma.

Je tak ďalšou, ktorá mala pôvodne záujem, ale potom sa z procesu záchrany Alitalie stiahla.

Pred britskou spoločnosťou to urobili nemecké aerolínie Lufthansa. Tie uviedli, že v prípade partnerstva so štátom kontrolovanými firmami do Alitalie investovať nebudú.