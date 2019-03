Finančná divízia Volkswagenu sa zmenší o stovky zamestnancov

Počet pracovníkov spoločnosť zníži aj cez odchody do dôchodkov.

18. mar 2019 o 16:00 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Financial Services, ktorý je finančnou divíziou Volkswagenu, bude znižovať personálne náklady. Z jej terajších 6200 zamestnancov by sa ich počet mohol do roku 2025 znížiť o 800.

Uviedla to v pondelok personálna šéfka divízie Christiane Hessová. Počet pracovníkov sa bude znižovať odchodmi do dôchodku a bežnou fluktuáciou.

Finančná divízia bude nahradzovať odchody pracovníkov predovšetkým digitalizáciou zmlúv na úseku lízingu a poistiek. V porovnaní s rokom 2017 by sa jej personálne náklady mali znížiť asi o 850 miliónov eur.

Podnik v tomto roku očakáva, že lízingom a ponukou poistenia podporí najmä odbyt vozidiel. Divízia zvýšila vlani prevádzkový výsledok o 6,2 percenta na 2,61 miliardy eur. Počet zmlúv vzrástol o 5,5 percenta na 20,3 milióna kusov.