Zabehnuté kaviarne majú problém. Domáci pražiari obchádzajú prostredníkov

Americký trh s kávou ovládol nový trend.

9. apr 2019 o 16:34 Bloomberg, Isis Almeida, Aviel Brown

Kávové zrná v miske v thajskej dedine Ban Ta Klang.(Zdroj: Bloomberg photo by Taylor Weidman)

NEW YORK. Jeffa Bezosa síce v Long Island City nenájdete, ale budúcnosť malých pražiarní kávy sa tu už zakorenila.

Asi míľu severne od miesta, kde Amazon.com upustil od svojho zamýšľaného areálu v New York City, malá družstevná pražiareň kávy víta každého od majiteľov kaviarní po hipsterských zákazníkov, ktorí si chcú svoje zelené kávové zrná pripraviť sami.

Model spoločnosti Regalia umožňuje zákazníkom prenajať si čas, ktorý strávia pri stroji na praženie kávy. Tento spôsob priťahuje moderných Američanov, ktorí opúšťajú tradičné značky dlho dominujúce kávovej scéne a nechávajú sa zlákať špeciálnymi zrnami a majstrovskou šálkou kávy.

„Vízia a ciele pražiarov kávy sa nie vždy zhodujú s víziou a cieľmi majiteľa kaviarne či pekárne,“ hovorí Paolo Maliksi, jeden z majiteľov Regalie. „Sme tu na to, aby sme sa uistili, že každý môže prísť a pražiť z akéhokoľvek dôvodu.“

Najprv pivo, potom káva

Maliksi a ostatní malí pražiari stoja na čele trendu, ktorý sa prelial z pivovarníckeho priemyslu. Tak ako USA zažili boom malých pivovarov, čoraz viac kaviarní od New Yorku cez Chicago až po Seattle si praží svoje vlastné kávové zrná.

Odklon od masovo vyrábanej kávy umožňuje náročným majiteľom kaviarní povedať svojim kofeínovým zákazníkom, odkiaľ presne pochádzajú ich zrná – a zákazníci, ktorým záleží na udržateľnosti, sa o to veľmi zaujímajú.

Trend vlastného praženia je dobrou správou pre milovníkov kávy z radov mileniálov, ktorým záleží na tom, odkiaľ pochádza ich jedlo a ktorých neodstraší cena. Tá môže byť aj dvojnásobná v porovnaní s cenou prekvapkávanej kávy v Starbuckse.

Je to znakom toho, že zákazník sa viac zapája a pomáha zmeniť americký kávový priemysel, ktorému kedysi vládli spoločnosti Folgers a Maxwell House.

Online nakupovanie a sociálne média pomohli nárastu vlastného praženia kávy. Práve tie umožňujú nováčikom, aby svojej značke vybudovali pozíciu a dávajú pražiarom priestor, kde sa môžu stretnúť so svojimi zákazníkmi.

Internet taktiež umožnil pravidelným konzumentom kúpiť si nepražené zrná.

Rabobank hovorí, že samotné pražiarne zatiaľ nie sú veľkou hrozbou pre zabehnuté kaviarne, ale ako sa mladí zákazníci vzďaľujú od tradičných značiek, núti to „starú gardu“, aby sa prispôsobila.

Napríklad spoločnosť JM Smucker predstavila nový rad kávy s názvom 1850, ktorá chce pritiahnuť mladých milovníkov kávy, ktorí by uvažovali nad výberom sesterskej značky Folgers.

Minulý mesiac, spoločnosť Kraft Heinz, ktorá vlastní značku Maxwell House, si odpísala z aktív 15,4 miliardy dolárov kvôli ohromujúcemu zisteniu, že meniaci sa vkus spotrebiteľov zničil hodnotu niektorých ikonických produktov spoločnosti.

„Ak sa tento trend nakoniec zintenzívni a prevezme ho viac obchodov s potravinami, mohlo by to znamenať väčšie riziko pre veľké priemyselné pražiarne," povedal James Watson, analytik nápojov v Rabobank.

Veľké značky ako Maxwell House stagnujú, ukazujú dáta Euromonitoru, „a vo všeobecnosti to je posun smerom k menším prevádzkam, k viac špecializovanej káve a praženiu, ktoré tomu zodpovedá," hovorí.

Pre niektorých dilema, pre iných požehnanie

Zatiaľ čo veľké značky z toho môžu byť nesvoje, prechod na praženie v malých dávkach je požehnaním pre výrobcov pražiacich strojov, najmä preto, že modely sa zmenšili a sú lacnejšie.

Bellwether Coffee vyrába prístroj na praženie, ktorý má veľkosť priemernej chladničky, čo je asi o 70 percent menej, ako rozmery typického modelu stroja.

Prístroj je elektrický, čo znižuje potrebu zavádzať plyn do kaviarní a rieši problém s dymom a typickými požiadavkami na odvetrávanie, hovorí Nathan Gilliland, riaditeľ veľkovýroby Berkeley v Kalifornii.

Prístroj tiež ponúka funkciu, ktorá umožňuje zákazníkom, ktorým záleží na udržateľnosti, aby poslali prepitné priamo farmárom. To v mnohých prípadoch vyústi aj do dvojnásobku sumy, ktorú by inak pestovateľ dostal za svoje zrná.

Veľká Mama šetrí peniaze

V Regalii nazývajú hlavný prístroj na praženie kávových zŕn láskyplne Veľká Mama. Upraží asi 450 kilogramov kávy týždenne, čo môže ušetriť viac ako 200-tisíc dolárov ročne, keď si kúpite a pražíte zelené zrná namiesto toho, aby ste ich už pražené kúpili, odhaduje podnik.

Niektorí z popredných predajcov kávy tiež prispôsobujú svoje obchodné metódy tak, aby dodávali zrná exotického pôvodu a malé položky, ktoré tieto špecializované prevádzky potrebujú.

Zákazníci hľadajú menšie množstvá, než tradičné 60-kilové vrecia a niektoré zrná – zvyčajne tie, ktoré sa používajú v súťažiach – sú také drahé, že ich prepravujú letecky namiesto toho, aby ich ukladali do šesťmetrových prepravných kontajnerov, ktoré dominujú globálnemu obchodu s kávou.

„Vybavenie sa stalo dostupnejším,“ hovorí Rich Futrell, ktorý dozerá na predaj na americkom Stredozápade pre Genuine Origin, súčasť kávového predajcu Volcafe, ktorá prevádzkuje internetovú stránku podobnú Amazonu pre špeciálne stroje na praženie a dodáva svoje zrná v 30-kilogramových kartónoch prostredníctvom UPS.

„Grafický dizajn, informácie a znalosť sa stali dostupnejšími, ale so zelenou kávou sa obchoduje stále takým spôsobom, ako sa dlho obchodovalo,“ hovorí.

Podnikajú po novom

Jedným zo spôsobov, vďaka ktorému obchodníci stále viac-menej úspešne prežívajú, sú fúzie a akvizície.

Neumann Kaffee Gruppe, najväčší obchodník s kávou na svete, kúpil väčšinový podiel v spoločnosti Atlas Coffee Importers v Seattli a spoločnosť Olam International kúpila východoafrického špecialistu na kávu Schluter SA. Ďalší obchodník s kávou Sucafina investoval do obchodníka s kávovými špecialitami 32cup.

„Otvára to dvere novým spôsobom podnikania,“ hovorí Cory Bush, manažér 32cup.

„Menší špecializovaní pražiari kávy nútia dovozcov a obchodníkov, aby boli vnímavejší. Keď ľudia kupujú menšie množstvá čohokoľvek, myslím, že očakávajú, že ich budú nakupovať rovnakým spôsobom, ako nakupujú veci z Amazonu alebo z online obchodu s potravinami. Musíme nájsť nové platformy a nové prístupy k tomu, aby sme predávali ľuďom spôsobom, akým chcú, aby sme im predávali.“

Doba gurmánov

Iste, obchodovanie s kávovými špecialitami je úzko špecializovaný priemysel a neexistujú presné čísla, aké percento globálneho trhu tento priemysel tvorí.

I tak sa Američania stále viac a viac hlásia ku gurmánskemu pitiu kávy. Prieskum, ktorý urobila Národná asociácia kávy na začiatku tohto roka ukázal, že podiel gurmánov zo všetkých konzumentov kávy dosiahol rekordných 61 percent v roku 2019.

V Regalii, ktorá je otvorená verejnosti niekoľko hodín každý víkend, šálka filtrovanej kávy môže stáť od pár až po desiať dolárov, záleží na tom, čo sa pražilo naposledy.

To je veľa na kávu v mierne odvážnejšej časti Long Island City, ktorá je známejšia skôr skladmi, kde sa zhromažďujú a čistia vozíky na halal v meste, než presklenými bytovými vežami, ktoré sa vztyčujú v iných štvrtiach v okolí. Nie je to však neprekonateľné.

„Nemôžete čakať, že si kúpite šálku dobrej kávy za tri doláre a veľkú kávu za päť dolárov; nehovoríme o rozdiele medzi kúpou Hondy Civic a Ferrari,“ hovorí Bush z 32cup. „V tomto prípade výber toho lepšieho zásadne nezmení ekonomiku vašej domácnosti.“