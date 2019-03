Dvadsať rokov podnikajú vo výrobe sóje bez eurofondov a ekologicky

Nakupujte do fliaš, dóz a vrecúšok

S nápadom predávať sójové výrobky Harušťákovcov v recyklovateľných obaloch prišla Zuzana Cseriová. Spolu so svojimi dvoma spoločníkmi hľadali riešenia, ako predávať obľúbené slovenské výrobky ekologickým spôsobom.

Spojenie bezobalový obchod Zuzana Cseriová nemá v obľube. Predsa len niektoré obaly v ekologickej predajni prípustné sú. „Musíme zohľadňovať nielen materiál, do ktorého si zákazník tovar nasype, naleje a odnesie domov, ale aj ako sa produkt od farmára a dodávateľa dostane k nám. Prípustné sú teda obaly, ktoré môžu donekonečna slúžiť. Ide o fľaše, sklené poháre, látkové vrecúška, opakovane používané plastové dózy či antikorové nádoby. Akceptovateľné sú recyklovateľné či kompostovateľné materiály, napríklad papierové vrecia,“ objasňuje jedna z troch majiteľov obchodu U vážky v Bratislave.

Všetky zrná , ktoré máme. Koncepcia predajne U vážky je byť šetrný k životnému prostrediu, v tomto smere ľudí inšpirovať a navyše tiež učiť ich zdravšie sa stravovať. Preto v predajni preferujú potraviny vypestované v okruhu šesťdesiatich kilometrov. Nezáleží na tom, či sú zo Slovenska, Česka, Rakúska alebo Maďarska. Slovenskí pestovatelia a výrobcovia potravín však majú, samozrejme, pred ostatnými prednosť. Plodiny, ktorým naše klimatické podmienky nevyhovujú, kupujú len z osvedčených fariem a statkov. Tak v predajni možno nájsť tovar aj z ďalekej Ázie. „Najväčším hitom predaja sú akékoľvek zrná, strukoviny a všetky druhy ovsených vločiek, ktoré ponúkame,“ pokračuje podnikateľka.

Vlastné obaly nákup zlacňujú. Na nákup v samoobslužnom obchode klienti potrebujú viac času. Chvíľu im zaberie, kým si zo širokého sortimentu vyberú a potom ešte nasleduje váženie, sypanie a označenie nákupu. Ak si neprinesú svoju nádobu, nič to. V predajni im ponúknu vysterilizované fľaše, látkové či recyklovateľné vrecúška, do ktorých môžu dobroty naberať. Pri platení im personál nezabudne pripomenúť, aby nabudúce prišli so svojimi obalmi. „Vyjde ich to lacnejšie a najmä ekologickejšie,“ vraví Zuzana, ktorá si dáva záležať aj na tom, aby predávajúci mali k zákazníkom osobný prístup a vedeli im s tovarom poradiť. „Nie je dôležité, či predtým v obchode pracovali, ale to, či majú vzťah k ekológii, zdravému stravovaniu a v neposlednom rade musia byť zodpovední,“ uzatvára obchodníčka, ktorá by vo svojom sortimente už čoskoro rada videla aj ekologicky balené tofu, tempeh či rôzne druhy vegánskych nátierok.