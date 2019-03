Mayová chce, aby parlament schválil dohodu o brexite pred summitom Európskej rady

Očakáva sa, že Mayová sa tretíkrát pokúsi dosiahnuť schválenie dohody.

17. mar 2019 o 15:48 SITA

LONDÝN. Britská premiérka Theresa Mayová upozornila, že by bolo "silným symbolom kolektívneho politického zlyhania parlamentu", ak by sa odchod krajiny z Európskej únie musel odložiť na tak dlho, že Veľká Británia sa bude musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu.

V článku pre nedeľník Sunday Telegraph predsedníčka britskej vlády zároveň uviedla, že ak poslanci nepodporia jej dohodu o podmienkach odchodu Británie z EÚ pred štvrtkovým summitom Európskej rady, "neodídeme z EÚ dlhé mesiace, ak vôbec niekedy odídeme".



Očakáva sa, že Theresa Mayová sa tretíkrát pokúsi dosiahnuť schválenie jej dohody o vystúpení z bloku.

V rámci slepej uličky v otázke brexitu britskí poslanci vo štvrtok odhlasovali rozhodnutie, aby sa Británia snažila odchod z EÚ odložiť.

To pravdepodobne odvráti situáciu, v ktorej by 29. marca nastal chaotický brexit, hoci právomoc odsúhlasiť alebo odmietnuť odloženie brexitu má Európska únia.