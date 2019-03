Roaming bez poplatkov po brexite už nemusí platiť

Do 29. marca sa na Britániu vzťahujú pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny.

17. mar 2019 o 15:29 TASR

BRATISLAVA. Pravidlá Európskej únie v oblasti elektronickej komunikácie sa po brexite na Britániu už nemusia vzťahovať, píše sa v oficiálnom dokumente, ktorý v marci minulého roka vydala Európska komisia.

Primárne a sekundárne právo EÚ v Británii podľa dokumentu prestane platiť od polnoci 30. marca, pokiaľ sa ratifikovanou dohodou o odchode nestanoví iný dátum.

V platnosti počas prechodného obdobia

"Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ na základe dohody, začne plynúť 21-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa na Britániu bude vzťahovať celá legislatíva Európskej únie," uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDaV) SR Karolína Ducká a dodala, že tzv. roaming bude v platnosti aj počas prechodného obdobia.

"Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa na volania a služby medzi UK a EÚ nebude uplatňovať nariadenie o veľkoobchodom roamingu - na tieto služby sa teda nebudú vzťahovať cenové limity platné v rámci EÚ," povedala Ducká.

Výška poplatkov za medzinárodné roamingové mobilné elektronické komunikačné služby je predmetom komerčných dohôd medzi mobilnými operátormi, doplnila Ducká.

"Pri ceste do Británie si preto bude treba dávať pozor na telefonovanie a najmä na dátové prenosy, ktoré budú drahšie ako v súčasnosti," povedal šéfredaktor odborného časopisu TOUCHIT Ondrej Macko a pripomenul, že konkrétne podmienky závisia aj od dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Pravidlá EÚ pre roaming

Do 29. marca 2019 sa na Britániu vzťahujú pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny, takzvaný "Roam like at home", ktorý je podporený nariadením Európskeho parlamentu (EP) a rady (EÚ) č. 531/2012 a jeho dodatkami č. 2015/2120 a 2017/920, píše sa na oficiálnej stránke britskej vlády.

Toto nariadenie takisto určuje, aké maximálne poplatky si navzájom môžu mobilní operátori účtovať za poskytovanie roamingových služieb, a pokrýva širší Európsky hospodársky priestor (EEA), ktorý zahŕňa Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Regulácia v rámci EÚ nastavuje ceny nielen na úrovni individuálnych zákazníkov, ale aj na veľkoobchodnej úrovni, vysvetlila hovorkyňa spoločnosti O2 Slovakia Tereza Molnár.

"Predpokladom zachovania súčasných cien je preto zachovanie aj veľkoobchodných cien, teda cien, ktoré platí O2 operátorom vo Veľkej Británii za využívania služieb v ich sieti našimi zákazníkmi," povedala.

V tejto chvíli podľa nej nie je jasné, ako sa k cenotvorbe postavia operátori vo Veľkej Británii. "Každopádne O2 robí už teraz všetko pre to, aby zmena postavenia Veľkej Británie nemala vplyv na našich zákazníkov," dodala.