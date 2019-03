V čom je bratislavský bikesharing svetový unikát?

HLASOVANIE: CENA VEREJNOSTI VIA BONA

20. mar 2019 o 6:59

Po Paríži, Viedni alebo Barcelone má od jesene už aj Bratislava svoj bikesharing. Naše mesto sa tak zaradilo k viac ako 30 krajinám, kde návštevníci a obyvatelia môžu využívať túto alternatívnu, ekologickú a rýchlu formu mestskej dopravy. Žlté bicykle sa už počas prvých mesiacov stali neodmysliteľnou súčasťou koloritu hlavného mesta.

„Pilotná fáza prevádzky bikesharingu ukázala, že Bratislavčania sa s touto alternatívnou formou verejnej prepravy rýchlo stotožnili,“ povedal Norbert Nagy, projektový manažér Slovnaft BAjk.

Od septembra do decembra minulého roka sa do systému registrovalo viac ako 36 600 užívateľov. Bicykle si požičali spolu takmer 171 700-krát a prešli spolu vyše 148-tisíc kilometrov. Za túto dobu ušetrili odhadom 17 808 kg CO2 emisií.

Žlté bicykle sú počas pracovných dní najintenzívnejšie využívané ráno v čase od 8.00 h do 10.00 h a poobede od 17.00 h do 22.00 h.

„To znamená, že ľudia ho využívajú primárne ako dopravný prostriedok na krátke vzdialenosti do práce a z nej,“ ozrejmil Nagy.

Rafinérka podporujúca bicykle

Bikesharing je spoločným projektom magistrátu hlavného mesta a rafinérie Slovnaft.

„Ku kultúre Slovnaftu patrí starať sa o priestor, v ktorom pôsobí, a ako jednej z najväčších firiem a zamestnávateľov v Bratislave mu záleží aj na dopravnej situácii v meste,“ ozrejmil Nagy. Slovnaft BAjk okrem toho podporuje a napĺňa dlhodobú stratégiu rafinérie, ktorej cieľom je vyhľadávanie a realizácia inovatívnych projektov nezapadajúcich do tradičného podnikateľského portfólia Slovnaftu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/D-ESeCPO2Ew

Rafinérka doň zatiaľ investovala €1,5 milióna eur a mesto sa zaviazalo investovať ďalších €460-tisíc. Bikesharingový systém je navrhnutý tak, aby bolo v budúcnosti možné jeho samofinancovanie zo zdrojov, ktoré vygeneruje.

Počas prvých mesiacov prevádzky je cena za použitie žltého bicykla symbolické jedno euro. Za túto sumu získa každý užívateľ 30 voľných minút jazdy. Po ich vyčerpaní je bicyklovanie spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených šesť minút jazdy.

Prevádzkovateľ avizuje od apríla zmenu cenníka.

„Od apríla sa portfólio programov rozšíri o nové produkty, ktoré čoskoro predstavíme,“ ozrejmil Nagy.

Celkovo by malo byť počas rok trvajúcej pilotnej prevádzky v uliciach 750 bicyklov a 90 dokovacích staníc v štyroch mestských častiach – Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke. Miesta staníc boli vybrané tak, aby bolo možné čo najjednoduchšie napojenie užívateľov na cyklotrasy a prestupy v rámci využívania bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. S tanice sú rozmiestnené vo vzdialenosti približne 300 až 500 metrov.

Slovnaft s mestom Bratislava na jeseň zozbierajú všetky dostupné dáta a na základe ich základe zvážia rozšírenie systému aj do ďalších mestských častí hlavného mesta. Dôležitý bude záujem užívateľov ale aj jednotlivých mestských častí o spoluprácu v rámci tohto projektu.

Bicykle na mieru

Slovnaft sa spolu s magistrátom rozhodli nesiahnuť po existujúcich modeloch bicyklov využívaných na obdobné projekty, ale dať si vyrobiť bicykle na mieru.

„S dodávateľom sme vytvorili smart bicykle s funkciami a komfortom, ktoré sme si sami vopred stanovili,“ ozrejmil Nagy.

Celý systém, teda bicykle, stanice aj samotný softvér, boli od vyvinuté pre Slovnaft BAjk.

Bratislavský bikesharing dostal jedinečný smart zámok, ktorým je možné dočasne odparkovať bicykel so špeciálnym hliníkovým rámom aj inde ako na dokovacej stanici. Okrem toho ako jediný bikesharingový systém dokáže sledovať celú trasu bicykla. Tieto údaje v budúcnosti poslúžia pri analýzach potrebných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry mesta. Podľa Nagya práve v tomto je bratislavský bikesharing jedinečný a inovatívny.

Už pri spustení služby sa vytvorila komunita užívateľov, ktorá prichádzala s nápadmi na vylepšenie služby. Aj vďaka nim prevádzkovatelia zjednodušili zamykací systém na bicykli, upravili komunikáciu na displeji bicykla, sprehľadnili zobrazovanie počtu bicyklov na webe, rozšírili kompetencie infolinky, posilnili smart zámok a zvýšili jeho spoľahlivosť, nasadili sedačky pre vyššie osoby a zjednodušili orientáciu užívateľa v rámci jeho online profilu.

„V budúcej cyklistickej sezóne plánujeme zaradiť do prevádzky nové stanice, ponúknuť užívateľom širšie portfólio programov, spustiť mobilnú aplikáciu k službe a umiestniť na bicykle tutoriál na ich využívanie,“ ozrejmil Nagy.

Už po deväťnásty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 19. ročníka firmy prihlásili 45 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 23, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v ôsmich kategóriách. Deviateho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať do 28. marca.

Stačí si pozrieť šesť nominácii a v pripravenej ankete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas.