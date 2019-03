ZSSK sa s odbormi dohodla na vyšších mzdách

Železničná spoločnosť súhlasí s rastom miezd v najbližších dvoch rokoch.

15. mar 2019 o 14:33 (aktualizované 15. mar 2019 o 15:02) TASR

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa v rámci kolektívneho vyjednávania dohodla s odborovými centrálami na raste miezd v najbližších dvoch rokoch. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Od 1. marca tohto roka sa tak všetkým zamestnancom zvyšuje tarifná mzda o 30 eur a vybraným profesiám stúpne pohyblivá zložka mzdy (prémie) v priemere o 25 eur. Od 1. januára 2020 by sa tarifná mzda mala všetkým zamestnancom zvýšiť o ďalších 30 eur.

Vybraným profesiám sa zasa od apríla budúceho roka má zvýšiť pohyblivá zložka mzdy v priemere o ďalších 20 eur.

"Pri tomto výsledku sú dôležité dve veci. Prvou je, že sa nám podarilo dohodnúť navýšenie miezd až na dva roky, čo je pre zamestnancov istotou do budúcnosti, a tou druhou je, že z pôvodného návrhu 'všetkým rovnako' sme dokázali časť zvýšenia presunúť do variabilnej zložky - to znamená, že tí, ktorí chcú pracovať viac, si môžu aj viac zarobiť.

Aj o tom je transformácia firmy, ktorú sme začali ešte v roku 2016," priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Stretnutia s odborármi v rámci série kolektívnych vyjednávaní, ktorých predmetom bol mzdový nárast zamestnancov ZSSK, prebiehali od novembra 2018 do marca 2019.

Pôvodné návrhy zamestnávateľa a jedenástich odborových centrál sa výrazne líšili, ale v stredu 13. marca došlo k dohode.