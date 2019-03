Facebook opúšťajú vysokí manažéri, nepohodli sa s Zuckerbergom

Zuckerberg sa snaží, aby situácia nepôsobila ako roztržka.

15. mar 2019 o 12:07 ČTK

MENLO PARK. Americkú spoločnosť Facebook opúšťajú dvaja vysokí manažéri.

Po 13 rokoch vo firme odchádza produktový riaditeľ Chris Cox a s podnikom sa lúči aj šéf dcérskej spoločnosti WhatsApp Chris Daniels, ktorý sa jej vedenia ujal ani nie pred rokom.

Podľa informovaných zdrojov denníka The New York Times je za odchodom týchto ľudí ich nesúhlas so šéfom Facebooku Markom Zuckerbergom.

Šifry a súkromie

Zakladateľ a šéf celosvetovo používanej sociálnej siete Facebook minulý týždeň oznámil, že sa Facebook viac zameria na komunikáciu v šifrovaných chatových službách a na prísnejšiu ochranu súkromia.

Súčasťou zmien je podľa Zuckerberga aj plán na prepojenie služby zasielania správ prostredníctvom služieb Facebook Messenger, WhatsApp a Instagram do roku 2020 do jedného šifrovaného systému.

Tento obrat vyvoláva podľa agentúry DPA mnoho otázok - vrátane budúceho obchodného modelu Facebooku.

Aby to nevyzeralo ako roztržka

Zuckerberg sa podľa zdrojov snaží, aby odchod oboch vedúcich pracovníkov nevyzeral ako roztržka.

"Už niekoľko rokov so mnou Chris hovoril o svojej túžbe robiť niečo iné," napísal šéf Facebooku na svojom blogu. Dodal, že mu jeho dlhoročný spolupracovník Cox bude chýbať.

Cox aj Daniels sú Zuckerbergovi osobní priatelia. Cox bol vo firemnej hierarchii považovaný za muža číslo tri po Zuckerbergovi a prevádzkovej riaditeľke Sheryl Sandbergovej.

WhatsApp podľa Zuckerbergovho oznámenia po novom povedie Will Cathcart, ktorý mal predtým na starosti hlavnú aplikáciu Facebooku. Tú teraz preberie Fidji Šímová.