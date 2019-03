SaS chce opätovne zaviesť 40-percentný odpočet daňových výdavkov pri prenájme

Mnohí po zmene zákona s prenajímaním prestali alebo to robia načierno, mieni strana.

14. mar 2019 o 15:10 TASR

BRATISLAVA. Prenajímatelia nehnuteľností by si mohli opätovne uplatňovať odpočet paušálnych daňových výdavkov na úrovni 40 percent, ako tomu bolo do roku 2013.

Navrhujú to opoziční poslanci SaS v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili na nadchádzajúce rokovanie parlamentu. Do platnosti by mala vstúpiť od 1. januára 2020.

Koniec alebo načierno

Prečítajte si tiež: Sulík považuje európsku minimálku za úlet. Podľa Richtera ju nepochopil

Do konca roka 2012 si majitelia nehnuteľností mohli uplatniť 40-percentné paušálne výdavky z príjmov z prenájmu. Novela zákona o dani z príjmov prijatá v roku 2012 však túto možnosť zrušila.

"Hoci podnikateľom bola touto novelou zákona suma paušálnych výdavkov zvýšená zo 40 na 60 percent, tým, ktorí mali príjem z prenájmu, bola možnosť, paušálne si uplatniť náklady zo 40 percent, znížená na nulu. Teda od roku 2013 si môžu uplatňovať len reálne výdavky," vysvetlili poslanci SaS.

Podľa nich to spôsobilo, že mnohí ľudia, ktorí prenajímali svoje domy alebo byty, s touto činnosťou skončili, alebo to robia mimo zákon a štát prichádza o príjmy z tejto dane.

Motivácia prenajímať

"Opätovným zavedením možnosti uplatňovať si paušálne výdavky z príjmu z prenájmu vo výške 40 percent chceme vytvoriť motiváciu vlastníkov svoje byty a domy prenajímať v čo najväčšej miere. Výsledkom bude, že mnoho tých vlastníkov, ktorí dnes svoje nehnuteľnosti neprenajímajú, resp. robia to 'načierno', sa rozhodnú tak konať a v zmysle zákona," očakávajú poslanci.

Okrem toho by podľa SaS mohlo na trhu nehnuteľností vzniknúť množstvo nových ponúk v nájomnom bývaní, zvýšil by sa príjem z daní z prenájmu a výrazne by sa tak zlepšila mobilita pracovnej sily v rámci celého Slovenska.