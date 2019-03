V Inchebe sa začali výstavy motoriek, lodí a príslušenstva

Návštevníci uvidia najnovšie novinky, veterány či kaskadérsku šou.

14. mar 2019 o 13:00 TASR

BRATISLAVA. Ďalší ročník výstav Motocykel a Boat Show, ktoré sa začali vo štvrtok v areáli bratislavskej Incheby, prináša aj tentokrát svojim návštevníkom najnovšie novinky zo sveta motošportu aj lodí.

Počas štyroch dní na ploche 22-tisíc m2 sa prezentuje vyše 140 vystavovateľov zastupujúcich najznámejšie motoznačky a výrobcov lodí. Súčasťou podujatia je aj sprievodný program.

Kaskadéri na skútroch či štvorkolkách

Na výstave Motocykel si môžu návštevníci prezrieť modely z kategórií cestných a športových motoriek, trojkoliek aj štvorkoliek.

V rámci sprievodného programu je pre návštevníkov pripravená kaskadérska šou v podaní českých kaskadérov na skútri, štvorkolkách, trialových bicykloch a motocykloch či in line korčuliach.

Novinkou je aj ebajk zóna, kde si na testovacej prekážkovej dráhe môžu návštevníci otestovať takmer 50 elektrobicyklov.

Po prvýkrát sa na výstave bude konať súťaž Miss Motocykel. O najkrajšej a najsympatickejšej hosteske rozhodne porota zložená z odborníkov a zo známych osobností. Program doplní súťaž na trialovom bicykli určená pre deti a mládež.

Historické motocykle z predvojnových čias

Na výstave zažívajú svoj návrat aj historické motocykle z predvojnových čias i povojnového Československa.

V expozícii klubu veteránov čakajú návštevníkov nemecké motocykle ARDIE (1929) či NSU (1935), anglické oldtimery SUNBEAM (1930) a Norton (1940) a americká klasika Harley Davidson (1942).

Veterány z druhej polovice minulého storočia odprezentujú motocykle JAWA zastúpené najznámejšími modelmi - Pérák, Kývačka, Panelka, Bizon, Pařez či kultová JAWA 500 OHC.

Výstavnú zbierku doplnia aj modely ďalších československých značiek - ČZ 125 a ČZ 150 od ČZ Strakonice a MANET M90 od považskobystrického výrobcu motoriek s rovnomenným názvom MANET.

Plachetnice, jachty a skútre

Na výstave lodí a doplnkového príslušenstva pod názvom Boat Show sú vystavené najznámejšie lodné značky ponúkajúce návštevníkom širokú paletu plachetníc, jácht, motorových člnov, športových, rybárskych a rekreačných lodí či vodných skútrov.

Milovníkov vody čaká množstvo zaujímavých informácií - od odporúčaní kam a kedy sa vydať na more či miestne jazerá až po podrobnosti o vykonaní kapitánskej skúšky.

Súčasťou výstavy bude aj ukážka v súčasnosti veľmi obľúbeného paddleboardingu, ktorý si budú môcť odvážlivci vyskúšať naživo pri bazéne.

Výstavy Motocykel a Boat Show sú otvorené od 14. do 17. marca 2019. Od štvrtku do soboty od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 17:00.