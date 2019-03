Na Slovensku stále chýbajú sestry, zlepšiť to chce kampaň Nursing Now

Patrónkou celosvetovej kampane je Kate Middleton, vojvodkyňa z Cambridge.

14. mar 2019 o 12:26 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku je stále nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sa aj preto zapojila do kampane Nursing Now.

"Máme v pláne získať pre spoluprácu Ministerstvo zdravotníctva SR, politikov, najmä zdravotnícky výbor NR SR, fakulty zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia, pacientske organizácie a v neposlednom rade aj médiá," uviedla na štvrtkovej tlačovej besede koordinátorka Nursing Now Slovensko Júlia Jankovičová.



Kampaň má má podľa SK SaPA zvýšiť status a profil ošetrovateľstva.

Dobré príklady majú byť na očiach

Ako informovala prezidentka komory Iveta Lazorová, "hlavnou myšlienkou kampane je zviditeľniť príklady dobrej a účinnej praxe vykonávanej sestrami a pôrodnými asistentkami na Slovensku pre zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti".

Zvýšením profilu a postavenia sestier sa podľa komory zlepší zdravie obyvateľstva.



Prezidentka SK SaPA upozornila na zistenia OECD, "že sestry s pokročilou praxou ako odborníci majú vysoký podiel nielen na zlepšení prístupu k zdravotníckym službám a skrátení čakacej doby, ale zároveň poskytujú rovnako kvalitnú starostlivosť ako lekári pre rad pacientov, vrátane osôb s menej vážnymi chorobami a tých, ktorí si vyžadujú rutinné sledovanie".

Zapojili sa desiatky krajín

Slovensko je jednou zo 60 krajín sveta, ktoré sa zapojili do medzinárodnej kampane.

"Patrónkou celosvetovej kampane je Kate Middleton, vojvodkyňa z Cambridge. Kampaň sa začala v roku 2018 a bude sa realizovať do konca roka 2020.

Podľa koordinátorky kampane Júlie Jankovičovej sa kampaň oficiálne v SR spustila 5. decembra minulého roku.

"V rámci Slovenska by sme chceli prezentovať kampaň Nursing Now prostredníctvom médií, prednáškovej činnosti, osobným kontaktom so sestrami, študentmi ošetrovateľstva a pacientmi", dodala Jankovičová.