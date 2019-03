Online tlmočník zadarmo otvára dvere do sveta nepočujúcich

HLASOVANIE: CENA VEREJNOSTI VIA BONA

Slovak Telekom pomáha tam, kde si iní netrúfli. Jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

13. mar 2019 o 17:08 Radka Minarechová

Ľubica Majtánová vychováva nepočujúceho syna. V roku 2013 ich rodinu navštevovali odborníčky, aby im pomohli a ukázali, ako lepšie rozvíjať jeho schopnosti v domácom prostredí. Boli totiž súčasťou grantového programu Mobilný pedagóg, ktorý iniciovala spoločnosť Slovak Telekom.

„Bola to neoceniteľná pomoc, ktorú vtedy štát neposkytoval. A neposkytuje ju ani dnes,“ hovorí Majtánová. Obrovským prínosom pre ňu boli aj úvodné a záverečné stretnutia rodín, ktoré sa do programu zapojili. Vďaka tomu mohli získať viac informácií o poruche sluchu či možnostiach rozvoja ich detí, alebo spoznať ďalšie rodiny s nepočujúcimi deťmi.

To viedlo aj k vytvoreniu komunity rodín s nepočujúcimi deťmi a aktivizácii rodičov. Takto vzniklo aj občianske združenie Nepočujúce dieťa, ktoré Majtánová založila spolu s manželom.

Mobilný pedagóg je len jednou z aktivít spoločnosti Slovak Telekom, zameraných na pomoc ľuďom so sluchovou poruchou. Už od roku 2002 pomáhajú im a ich rodinám prekonávať tento hendikep a uľahčiť im život prostredníctvom rýchlejšej a efektívnejšej komunikácie.

So svojimi projektami sa spoločnosť uchádza o ocenenie Via Bona, ktoré každoročne udeľuje Nadácia Pontis zodpovedným a férovým spoločnostiam, v kategórii Dobrý partner komunity.

Pomoc priamo v rodinách

Od roku 2002 sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré postupne menili prostredie a pomohli konkrétnym ľuďom a organizáciám.

„Za najväčší úspech však považujeme program Mobilný pedagóg, venovaný deťom s poruchou sluchu,“ hovorí Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v Slovak Telekom.

Vďaka nemu sa im podarilo detailne zmapovať, ako funguje starostlivosť priamo v rodinách či aký dopad má tento hendikep na dieťa a jeho rodinu. Zároveň dali dokopy odborníkov a rodičov či podporili rodičovské poradenstvo a pomoc.

Okrem toho spustili portál Nepočujúce dieťa a podarilo sa im navýšiť príspevok z poisťovní na načúvacie aparáty. Spoločnosť podporila aj vznik Centra poruchy sluchu detí na Kramároch, vydala dve knihy pre rodiny, ktorých deti majú poruchu sluchu, či realizovala kampane pre verejnosť.

„Na základe výsledkov programu vznikla Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie. A toto všetko sa podarilo za 7 rokov,“ hovorí Švrčková.

Od filantropie k systémovým zmenám

Hoci sa už priama pomoc cez program Mobilný pedagóg skončila, spoločnosť chce získané skúsenosti posúvať ďalej. Aj preto spolupracuje s Katedrou špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského na príprave vzdelávania. Zároveň podporujú rodičovské organizácie, či už finančne, alebo poradenstvom.

„Sme hlboko presvedčení, že práve rodičia dokážu urobiť veľa pre zmenu systému starostlivosti o ich deti. Kvalitné to však bude iba vtedy, ak sa s odborníkmi budú vzájomne počúvať a spolu vytvárať a prinášať návrhy,“ hovorí Švrčková.

Majtánová potvrdzuje, že ľudia zo Slovak Telekomu venovali mnoho času rozhovorom s rodinami a odborníkmi, aby spoločne hľadali cestu na dosiahnutie systémových, dlhodobých zmien s dopadom na spoločnosť.

„Slovak Telekomu nešlo iba o podporu konkrétnych projektov. Dívali sa na tému celkovo a hľadali spôsob, ako systematicky pomáhat,“ dodala Majtánová.

Práca stále nekončí

Už tretí rok funguje ďalší z úspešných projektov: Online tlmočník. Vďaka tlmočeniu do/z posunkového jazyka cez internet pomáha spájať svet nepočujúcich a tých ostatných.

„Práve tomuto projektu venujeme momentálne najviac energie a času, aby sme službu rozvinuli na ešte vyššiu úroveň,“ hovorí Švrčková.

Aj vďaka ich úsiliu sa online tlmočenie dostalo do zákona o sociálnych službách, s účinnosťou od 1. januára 2018.

„Nikde však, bohužiaľ, nie je zadefinované, čo táto služba má spĺňať, aké štandardy kvality, rovnako chýba garancia financovania,“ dodáva Švrčková. Ďalším problémom je, že chýbajú tlmočníci a o túto prácu nie je veľký záujem. „Preto veríme, že krok po kroku sa k nám pridajú ďalší a spolu vytvoríme fungujúci a udržateľný ekosystém.“

V Slovak Telekome totiž veria, že akákoľvek forma pomoci sa stáva zmysluplnejšou, ak prerastie do systému.

„Ak by neexistovalo prepojenie medzi veľkou firmou, ktorá je nadstavená na pomoc, a ľudmi, ktorí tú pomoc chcú realizovať, nebolo by možné dosiahnuť mnohých zmien,“ dodáva Majtánová.

Už po deväťnásty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 19. ročníka firmy prihlásili 45 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 23, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v ôsmich kategóriách. Deviateho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať do 28. marca.

Stačí si pozrieť šesť nominácii a v pripravenej ankete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas.