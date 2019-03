Norwegian Air požaduje od Boeingu kompenzácie. Tu máte účet, odkazuje

Nórske aerolínie odstavili typ Boeingu, ktorý havaroval v Etiópii.

13. mar 2019 o 12:34 TASR

OSLO. Nórske aerolínie Norwegian Air v stredu informovali, že budú požadovať od výrobcu lietadiel Boeing kompenzáciu za stratené príjmy a dodatočné náklady po odstavení svojich lietadiel 737 MAX v reakcii na haváriu stroja spoločnosti Ethiopian Airlines.

"Očakávame, že Boeing prevezme tento účet," uviedol nórsky dopravca.

Boeing čelí požiadavkám na odškodné

Aerolínie majú vo svojej flotile, ktorú tvorí 163 lietadiel, 18 strojov typu MAX. Európski regulátori v utorok (12. 3.) zakázali týmto strojom lety po nedeľnej (10. 3.) havárii v Etiópii, pri ktorej prišlo o život 157 ľudí.

Riaditeľ spoločnosti Boeing Dennis Muilenburg v pondelok (11. 3.) zamestnancom v emaile napísal, že je presvedčený o bezpečnosti modelu 737 MAX. Zdroje z priemyslu uviedli, že americký výrobca čelí po havárii požiadavkám na vysoké odškodné.

Nórska letecká spoločnosť stavila veľa na nové úspornejšie modely MAX. Vybrala si ich na lety na krátke aj stredne dlhé vzdialenosti v nasledujúcich rokoch, pretože sa snaží zvýšiť úspory paliva a znížiť tak náklady na lety.

Norwegian Air zatiaľ nezrušili svoju objednávku na ďalšie lietadlá tohto typu od Boeingu, povedal hovorca Lasse Sandaker-Nielsen.

V najbližších rokoch by mali prevziať desiatky ďalších strojov MAX, čím by sa ich celkový počet vo flotile Norwegian Air mal do konca roku 2021 zvýšiť na viac ako 70.

Nóri zatiaľ používajú iné typy lietadiel

Nórske aerolínie zrušili v utorok (12. 3.) a v stredu najmenej tri desiatky odletov, ako ukázala ich internetová stránka. Väčšina týchto strojov mala vzlietnuť z letísk v Osle, Štokholme a ďalších severských mestách.

Spoločnosť uviedla, že jej cieľom je minimalizovať vplyv zákazu strojov MAX na cestujúcich tým, že im rezervuje iné lety na iných typoch lietadiel zo svojej flotily.

"Takto sme schopní vyhovieť väčšine cestujúcich v rámci Európy, ale stále pracujeme na ďalších možnostiach pre našich klientov, ktorí cestujú medzi Írskom a USA," povedal nórsky dopravca.