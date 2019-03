Britské firmy zavádzajú štvordňový pracovný týždeň

Zamestnanci pracujú od pondelka do štvrtka a majú trojdňové voľno.

12. mar 2019 o 19:57 SITA

BRATISLAVA. Viacero britských firiem začalo v posledných mesiacoch experimentovať so štvordňovým pracovným týždňom.

Ich zamestnanci pracujú len od pondelka do štvrtka a následne majú trojdňové voľno.

Model si chvália

Britský denník The Guardian sa vybral preskúmať situáciu v týchto podnikoch a zistil, že všetci, zamestnanci aj zamestnávatelia, si model štvordňového pracovného týždňa chvália.

"Bolo to nádherných šesť týždňov s predĺženými víkendmi. Dva dni zo siedmich jednoducho nestačia na to, aby ste sa zotavili zo stresu, ktorému ste vystavení počas pracovného týždňa. Zato tri dni sú už dosť na to, aby ste sa zotavili, plus mali nejaký ten čas pre seba navyše," povedal denníku Neil Knowles, jeden zo zamestnancov firmy Elektra Lighting, ktorá vyrába domáce svietidlá a ktorá od januára zaviedla štvordňový pracovný týždeň.



Podobné skúsenosti popisuje aj Maxim Grew, šéf spoločnosti Interpid Camera, ktorá vyrába fotografické zariadenia.

"Ja som sa prihlásil na francúzštinu, Rocco začal chodiť na divadelný krúžok, Hugo má viac času na svoje domáce koníčky, no a napríklad Sam začal vyrábať robota," vykresľuje Grew situáciu vo firme.

Zvýšilo produktivitu práce

Rovnaké slová chvály majú na štvordňový pracovný týždeň podľa Guardianu aj vo firme Lara Intimates, ktorá vyrába dámske spodné prádlo, či v spoločnosti Synergy Vision, ktorá sa zaoberá komunikačnými stratégiami a pracuje v nej 45 ľudí.



Doteraz najväčšou firmou, ktorá zaviedla štvordňový pracovný týždeň, je podľa britského denníka novozélandská finančná spoločnosť Perpetual Guardian.

Jej šéf Andrew Barnes by to odporučil aj iným firmám a tvrdí, že v ich spoločnosti toto opatrenie paradoxne zvýšilo produktivitu práce. "Mali by to vyskúšať aj iné firmy. Budú prekvapené, ako im to pomôže," odporúča Barnes.



Podľa Guardianu je dokonca možné, že v Škótsku sa čoskoro stane štvordňový pracovný týždeň nie výnimkou, ale skôr normou.

Tento nápad sa totiž podľa zdrojov denníka veľmi páči vedúcim predstaviteľom Škótskej národnej strany (SNP), ktorá túto otázku plánuje otvoriť na aprílovom rokovaní škótskeho parlamentu.