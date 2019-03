Zálohovanie PET fliaš prešlo pripomienkami rezortov aj legislatívnou radou

12. mar 2019 o 14:04 TASR

BRATISLAVA. Zákon o povinnom zálohovaní PET fliaš a plechoviek prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a v utorok aj Legislatívnou radou vlády.

Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia, ktoré by chcelo návrh predložiť vláde v druhej polovici tohto roka.

Niektoré pripomienky zapracovali

Návrh ešte musí prejsť vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, kde ho môžu pripomienkovať členské štáty Európskej únie a Európska komisia.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania dostalo ministerstvo 421 pripomienok, z toho 263 zásadných.

Rezort s partnermi diskutoval napríklad o potrebe zavedenia zálohovania, účinnosti zákona, cieľoch návratnosti zálohovaných obalov, vytvorení správcu systému zálohovania aj o financovaní systému.

Niektoré pripomienky následne zapracoval. "Nakoniec sa spoločne s partnermi podarilo odstrániť všetky rozpory," skonštatoval rezort.

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie by podľa ministerstva malo trvať približne tri mesiace.

Slúži ako nástroj na predchádzanie vzniku nových prekážok voľného pohybu tovarov a služieb, ktoré by mohli vzniknúť prijatím národnej legislatívy.

Následne envirorezort novú legislatívu predloží do ďalšieho legislatívneho procesu.

Cena za fľaše a plechovky

Envirorezort začiatkom novembra 2018 oznámil, že začal s prípravou zálohovania. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur.

Rezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov.

Zákon, ktorý zálohovanie zavádza, by mohol podľa súčasného návrhu platiť už na budúci rok, so samotným zálohovaním by sa malo začať v roku 2022.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent.

Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.