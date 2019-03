Briti rozbiehajú na Slovensku väčší biznis, záujem podnikateľov narastá

Potvrdili sa očakávania, že Slovensko by mohlo z brexitu vyťažiť, tvrdí Bisnode.

12. mar 2019 o 11:41 TASR

BRATISLAVA. Do konca marca, keď by mala Veľká Británia opustiť Európsku úniu, ostávajú necelé tri týždne. A zdá sa, že záujem britských podnikateľov o biznis na Slovensku stále narastá. Ukázala to analýza spoločnosti Bisnode.

Od júla 2018 do dnešných dní vzniklo na Slovensku 163 nových firiem s majiteľom z Veľkej Británie.

Na Slovensku tak dnes podniká historicky najviac britských firiem, až 1466 a rovnako rekordná je i výška vlastneného základného kapitálu, ktorý presiahol miliardu eur.

Podľa analytičky spoločnosti Petry Štěpánovej počet firiem s britským vlastníkom na Slovensku rastie kontinuálne od roku 2015, keď bolo zaregistrovaných 988 britských podnikov.

Za štyri roky založili Briti 478 nových firiem, pričom vlastnený základný kapitál sa zvýšil takmer trojnásobne.

"V súčasnosti na Slovensku podniká 1466 britských firiem. Potvrdili sa tak naše očakávania, že Slovensko by mohlo z brexitu vyťažiť. Záujem Britov o slovenský trh z roka na rok rastie," hodnotí analytička.

Základný kapitál sa od minulého roka zvýšil o 266.741.960 eur, čo predstavuje takmer 34-percentný nárast. Podľa Štěpánovej to môže znamenať, že podnikatelia z Veľkej Británie rozbiehajú na Slovensku väčší biznis.