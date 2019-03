Most-Híd navrhuje zvýšenie nezdaniteľného minima

Poslanci za stranu Most-Híd Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým by sa mali znížiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Sadzba poistného na invalidné poistenie pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a štát by mala od začiatku budúceho roka klesnúť o jeden percentuálny bod, a to z troch na dve percentá.

Pri hrubej mzde na úrovni 1 000 eur by tak stúpla čistá mesačná mzda zamestnanca o desať eur. SZČO, ktorá by v budúcom roku platila odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura, by zníženie invalidných odvodov prinieslo 5,06 eura mesačne.

"Fond invalidného poistenia je navrhnutý z toho dôvodu, že je dlhodobo najprebytkovejším základným fondom. Aj napriek predmetnému zníženiu zostane tento fond naďalej prebytkovým," argumentujú poslanci za Most-Híd.

Navrhujú tiež znížiť sadzbu do rezervného fondu solidarity, a to o štyri percentuálne body, zo 4,75 percenta na 0,75 percenta, avšak o štyri percentuálne body, zo 14 percent na 18 percent by sa zvýšila sadzba na starobné poistenie pre zamestnávateľa a z 18 percent na 22 percent sadzba na starobné poistenie pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu a štát.

"Zákon tiež sleduje cieľ stransparentnenia odvodového systému, aby ľudia mohli objektívnejšie rozlišovať, za čo platia. Výsledkom bude zvýšenie zdrojov fondu starobného poistenia a zníženie prebytkov v niektorých iných fondoch," uviedli.