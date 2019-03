Priemysel a zahraničný obchod v januári ťahali najmä slovenské automobilky

Štatistici ukázali najnovšie čísla.

11. mar 2019 o 9:49 (aktualizované 11. mar 2019 o 15:14) TASR, SITA

BRATISLAVA. Priemyselná produkcia v januári 2019 medziročne vzrástla o 7,2 percenta.

Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 7,9 percenta, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,5 percenta a v ťažbe a dobývaní o 2,4 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ).

Rástla najmä výroba áut

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 38,1 percenta, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 22,7 percenta, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,5 percenta, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,7 percenta a výroba elektrických zariadení o 5,5 percenta.

Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o sedem percent, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,2 percenta, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 9,9 percenta, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 9,7 percenta a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,3 percenta.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s januárom 2018 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 28,7 percenta, produkcia súvisiaca s energetikou o 2,4 percenta a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o dve percentá.

Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 11,5 percenta a výroba pre medzispotrebu o 6,3 percenta.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2019 oproti decembru 2018 zvýšila o 1,1 percenta.

Analytik: Za rast opäť vďačíme automobilkám

Priemysel v januári 2019 príjemne prekvapil, opäť však takmer výlučne vďaka automobilkám, uviedol v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Pohľad na štruktúru rastu slovenského priemyslu v úvode roka podľa neho potvrdzuje pomerne veľkú "dvojrýchlostnosť".

"Viac ako polovica z hlavných odvetví slovenského priemyslu (8 z 15) vykázala medziročný pokles produkcie, naopak tri odvetvia si pripísali dvojciferné dynamiky medziročného rastu.

Najvýraznejší rast podľa očakávaní ukázal automobilový priemysel, ktorý bol masívne podporovaný rastúcou produkciou v novom závode Jaguar, ale čiastočne ťažil stále aj z nižšej minuloročnej porovnávacej bázy," priblížil.

Po decembrovom spomalení sa však v januári podľa analytika prekvapivo vrátili k relatívne silnému rastu aj slovenskí strojári - ich produkcia sa medziročne zvýšila o viac ako pätinu (o 22,7 percent).

Do plusu sa v medziročnom porovnaní dostalo i ďalšie významné exportné odvetvie slovenskej ekonomiky - výroba elektrických zariadení (5,5 percenta).

Medziročný rast po dlhšom čase zaznamenali aj energetici (3,5 percenta) a ťažiari (2,3 percenta), ktorým výrazne pomohol najmä bázicky efekt.

Európske indikátory sentimentu v posledných mesiacoch podľa Koršňáka prevažne klesali. Nižší externý dopyt by tak mal aj v nasledujúcich mesiacoch brzdiť aj výkon slovenského priemyslu.

"Aj napriek silným číslam strojárov v úvode roka predkladáme, že cyklickému spomaleniu sa nevyhne väčšina jeho odvetví, snáď s jedinou výnimkou - automobilového priemyslu. Ten by mal byť v tomto roku pravdepodobne jediným významnejším zdrojom rastu slovenského priemyslu, za čo bude vďačiť novým výrobným kapacitám a postupnému nábehu produkcie v novej štvrtej automobilke v krajine," myslí si Koršňák.

Už etablované automobilky by už k rastu produkcie v priemysle ďalej prispievať nemali.

Zahraničný obchod Slovenska

Zahraničný obchod Slovenska skončil v prvom mesiaci tohto roka v prebytku 175 miliónov eur. Oproti januáru minulého roka sa tak prebytok zahraničného obchodu zvýšil o takmer 140 miliónov eur.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v januári 6,753 miliardy eur a medziročne vzrástol o 13,4 percenta. Dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 11,1 percenta na 6,578 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad.

Vývoz do členských štátov Európskej únie v januári 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o osem percent a z celkového vývozu tvoril podiel 84,5 percenta.

Dovoz z členských štátov únie sa na celkovom dovoze podieľal 68,3 percentami a medziročne vzrástol o 23,3 percenta. Vývoz do nečlenských krajín Európskej únie v januári medziročne vzrástol o 55,7 percenta a z celkového vývozu tvoril podiel 15,5 percenta.

Dovoz z nečlenských krajín Európskej únie sa na celkovom dovoze podieľal 31,7 percenta a medziročne klesol o 8,4 percenta. Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode Slovenska boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,2 percenta na celkovom vývoze a 49,5 percenta na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v januári dosiahol podľa štatistikov celkový vývoz tovaru hodnotu 7,13 miliardy eur, pri medziročnom raste o 13,4 percenta. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,6 percenta na 6,929 miliardy eur.

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 200,4 milióna eur a bolo tak o 121,2 milióna eur vyššie ako v januári 2018.

Štatistici tiež navýšili minuloročný prebytok zahraničného obchodu. Kým pred mesiacom Štatistický úrad informoval o predbežnom vlaňajšom prebytku vo výške 2,452 miliardy eur, aktuálne údaj spresnil na 2,46 miliardy eur.

V samotnom decembri pritom obchodná bilancia vykázala schodok v objeme 109,6 milióna eur, pričom predbežný údaj úradu informoval najprv o sume 129,3 milióna eur.

Zahraničný obchod podľa analytika ťahal Jaguar

Zahraničný obchod Slovenska v januári tohto roku "ťahala" nová automobilka. Uviedol to v komentári k januárovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Zahraničný obchod sa po tradičnom decembrovom deficite v úvode roka v súlade s očakávaniami podľa jeho slov vrátil do prebytku.

"Aj zahraničný obchod v januári ovplyvňoval najmä nábeh novej produkcie v automobilovom priemysle. Keďže ten sa prejavuje na oboch stranách bilancie, na vývozoch i dovozoch (dovozy materiálov a polotovarov pre novú produkciu), väčší dopad ako na samotnú bilanciu zahraničného obchodu mal najmä na obrat v zahraničnom obchode," spresnil.

Až tri štvrtiny medziročného rastu dovozov a viac ako 90 percent vývozov pripadlo podľa neho na kategóriu strojov a prepravných zariadení.

Eurová cena ropy sa v úvode tohto roka pohybovala približne na úrovniach spred roka a tak na rozdiel od druhej polovice minulého roka už cenové vplyvy v tejto kategórií zásadnejšie nevplývali na dynamiku rastu dovozov ani vývozov.

"Silný domáci dopyt, najmä v dôsledku vyšších priemyselných dodávok do postupne nabiehajúcej výroby novom závode Jaguár Land Rover (JLR), by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch tlačiť dovozy nahor. Podobne ako v január by už mali byť kompenzované aj prvými vývozmi nových áut z novej automobilky," myslí si analytik.

"Efekt nových vývozov by pritom počas roka mal začať postupne prevažovať efekt vyšších priemyselných dodávok zo zahraničia a prebytky zahraničného obchodu by sa tak mali začať znova rozširovať," dodáva.

Nové kapacity v automobilovom priemysle by pritom mali podľa Koršňáka prevážiť nad slabnúcim ekonomickým rastom u našich obchodných partnerov a držať tak medziročný rast obratu v zahraničnom obchode stále v kladných číslach.

"Rizikom pre zahraničný obchod je stále prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA či tvrdý brexit. Obe by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo aj nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík)," vysvetľuje Koršnák.

Očakávajú miernejšie tempo

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej slušné údaje zahraničného obchodu sú priaznivým signálom pre rast ekonomiky začiatkom tohto roka.

"Celkovo tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu slovenskej ekonomiky na 3,4 percenta vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, nedoriešený protekcionizmus, brexit a možné implikácie týchto faktorov pre automobilový sektor).

Nižšie tempo rastu ide výlučne na vrub externého prostredia. Hlavným ťahúňom ostane silný domáci dopyt. V budúcom roku výhľad nemeníme a očakávame rast HDP o 3,6 percenta," doplnila Muchová.