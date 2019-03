Trumpov poradca dúfa v skorú dohodu s Čínou, prichádzajú zmiešané signály

Dohoda bude veľmi dobrá alebo žiadna, vyhlásil Trump.

11. mar 2019 o 8:57 TASR

WASHINGTON. Ekonomický poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Larry Kudlow považuje za možné, že USA a Čína vyriešia svoj obchodný spor ešte do apríla.

"Myslím si, že robíme veľké pokroky," povedal Kudlow v nedeľu pre Fox News. Dodal, že pri návšteve čínskej delegácie vo Washingtone sa dosiahli veľké pokroky a že obe strany sú v neustálom kontakte.

Washington a Peking sa vlani v decembri na samite skupiny G20 v Argentíne dohodli, že do 1. marca 2019 dosiahnu obchodnú dohodu a ak by sa to nestalo, USA ešte zvýšia clá na dovoz čínskeho tovaru a zavedú ďalšie.

Trump po vypršaní termínu vyhlásil, že nezavedie nové clá, kým trvajú rokovania a dosahujú sa pokroky.

Z rokovaní však prichádzajú zmiešané signály. Americký veľvyslanec v Číne Terry Branstad v piatok pre Wall Street Journal povedal, že obe strany naďalej zaujímajú rozdielne pozície a že sú potrebné ďalšie rokovania.

"Ak nedosiahneme veľmi dobrú dohodu pre našu krajinu, potom neuzavriem žiadnu dohodu," uviedol v piatok Trump.