Taxify po regulácii zdražovať nechce, Uber zváži návrat

Od apríla budú platiť pre služby prísnejšie pravidlá.

11. mar 2019 o 16:35 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Daniel Vaľo chce získať preukaz vodiča alternatívnej taxislužby. V utorok ho čaká psychotest. S potvrdením od lekára ho vyjde na zhruba n 60 eur.

Časť nákladov mu preplatí spoločnosť Taxify, ktorá sa len nedávno premenovala na Bolt.

Vaľo ešte do decembra pracoval pre Taxify na plný úväzok. Teraz si jazdením už len privyrába.

Na auto si bude musieť po novom pripevniť logo spoločnosti, na streche bude nosiť žlté označenie TAXI. Dohromady ho to bude stáť 200 eur, aj s tým mu však pomôže firma.

"Označovanie funguje podobne ako magnetky na chladničku, sú to magnetické nálepky. Keď pôjdem z práce, jednoducho ich zložím a hodím do kufra, “ hovorí Vaľo.

Služby alternatívnych taxislužieb sa dajú objednať cez mobil, účtujú si menej ako klasické taxislužby a doteraz sa nimi zákon nezaoberal. Od apríla im však zákon stanoví nové povinnosti, čím ich činnosť aj zlegálni.

V praxi by to mohlo znamenať návrat služby Uber, ktorú u nás vlani zakázal súd. Spoločnosť sa zatiaľ vyjadruje zdržanlivo, no nevylučuje ho.

"Analyzujeme, čo táto zmena zákona predstavuje pre naše podnikanie,“ odpísal Uber. Zároveň tvrdí, že nové podmienky v zákone víta.

Ak by Uber na Slovensku znova začal fungovať, rozpúta sa ešte väčší boj o zákazníka, myslí si analytik mimovládneho Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký.

"Bude to v prospech cestujúcich. Sprostredkovatelia služieb sa budú predbiehať v kvalite a bude tlak na ceny, aby boli čo najnižšie," hovorí.