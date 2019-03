Projekt najdlhšieho podmorského tunela si zaistil peniaze z Číny

Tunel má spojiť Helsinky s Tallinnom.

8. mar 2019 o 12:23 ČTK

HELSINKY. Spoločnosť FinEst Bay Area Development podpísala predbežnú dohodu s čínskou Touchstone Capital Partners o poskytnutí pätnástich miliárd eur na výstavbu podmorského tunela, ktorý má spojiť fínsku metropolu Helsinki s hlavným mestom Estónska Tallinnom.

Dopravné spojenie pod Fínskym zálivom má byť najdlhším podmorským tunelom na svete.

Tretina z celkovej sumy bude súkromnou investíciou, vďaka ktorej Touchstone získa v projekte menšinový podiel. Dve tretiny z čiastky poskytne firma formou úveru.

Hľadajú európskych investorov

"Finančné detaily budú prerokované v nasledujúcich šiestich mesiacoch," uviedla firma FinEst Bay Area vo vyhlásení. Celkové náklady na stavbu tunela sa odhadujú na 15 až 20 miliárd eur.

Firma už získala vlani v decembri sto miliónov eur od dubajskej stavebnej firmy ARJ Holding. Investorov hľadá aj v Európe.

"Teraz je zariadené financovanie a my môžeme pokračovať," povedal agentúre Reuters vedúci projektu Peter Vesterbacka. Fínsko a Estónsko zvažovali prepojenie svojich hlavných miest, ktoré rozdeľuje Fínsky záliv, už niekoľko rokov.

Z dvoch hodín na dvadsať minút

V Helsinkách a okolí pracujú desiatky tisícov Estóncov, ktorí musia denne cestovať po mori. Tallinn je zase obľúbenou turistickou destináciou pre Fínov.

Tunel by znížil dobu cestovania medzi oboma mestami na 20 minút z terajších dvoch hodín pri ceste trajektom.

Štúdia uskutočniteľnosti vykonaná oboma vládami uviedla, že plánovaný tunel dlhý sto kilometrov by sa mohol otvoriť v roku 2040. Vesterbacka tvrdí, že tunel by mohol byť postavený do konca roka 2024.

Avšak projekt si ešte musí zabezpečiť podporu oboch vlád a Európskej únie.

Fínsky premiér Juha Sipilä tento týždeň pri návšteve Estónska uviedol, že dlhodobá vízia Fínska zahŕňa tiež tunel do Tallinna.