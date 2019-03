Ako veľmi eko sa dá byť vo firme s 2 300 zamestnancami?

V kaviarni globálneho centra Dell v Bratislave sa stretávame s Barborou Habdákovou. Usmievavá tmavovláska tu pracuje 10 rokov. Stojíme v rade na kávu. Po dopoludňajšiu dávku kofeínu si prišlo viac ľudí, my sme však už jednu kávu mali, a preto volíme limonádu. „Bez slamky,“ ozve sa spoza nás Barbora.

Okolo je čulý ruch. Hučí kávovar, ozýva sa slovenčina aj angličtina. Keď si nájdeme miesto uprostred kaviarne, začne Barbora s vysvetľovaním: „V budove máme dve kaviarne. Pred časom sa skupina dobrovoľníkov pričinila o to, aby v oboch prestali používať plastové poháriky a miešadlá na kávu so sebou. Vymenili ich za papierové. Pre bezpečnosť zostali len plastové viečka. Veľa sa ich tu však neminie.“ Skôr ako sa stihneme spýtať prečo, si všimneme šálky a populárne poháriky „KeepCup“, ktoré majú v rukách takmer všetci zamestnanci. Prinesú ich k pokladni a o chvíľu im už baristky objednávku podávajú v nich.

Kaviareň tiež zdobí nápis „Každý rok sa na celom svete použije a vyhodí viac ako 500 000 miliárd take away pohárov, ktoré ste používali asi 15 minút“. Šíri sa vôňa kávy, pri stolíkoch sa rýchlo striedajú diskutujúce dvojice kolegov. „Keď som pred dvoma rokmi menila tím, dostala som od kolegov ako rozlúčkový darček práve KeepCup. Vždy keď si odvtedy potrebujem vziať kávu so sebou, kupujem si ju doňho. Stala sa tu z toho doslova móda. Poznám množstvo kolegov, ktorí už prešli na vlastné poháre,“ hovorí Barbora. Sedíme, popíjame limonádu, pozorujeme. Hrnčeky nie sú to jediné, čo majú ľudia v rukách. V jednej telefón a v druhej ekologická fľaša na vodu – nerezová alebo sklenená.

Keď „planéta“ zachraňuje

Hrnčeky a fľaše sa medzi zamestnancami Dell rozšírili samovoľne. Globálne spoločnosti však berú čoraz častejšie svoju ekologickú zodpovednosť veľmi vážne, dávajú si ciele a vypracúvajú koncepcie na ich naplnenie. V Dell ciele sumarizuje takzvaný Dobrý plán. Jeho cieľom je priniesť prostredníctvom technológii Dell svetu 10-krát viac dobra, ako treba na ich výrobu. V spoločnosti preto eliminujú emisie, podporujú dobrovoľníctvo a podporujú udržateľnosť. Celkovo 22 cieľov by mali splniť do roku 2020. Každá pobočka Dell na svete má svoju skupinu, ktorá sa stará o čiastkové napĺňanie cieľov. V Dell Bratislava má tieto povinnosti na starosti skupina Planet, ktorej členom je aj Barbora.

Dobrovoľnícka skupina Planet zastrešuje entuziastov pre udržateľnosť. Existuje od roku 2013 a v Bratislave združuje 10-členné jadro organizátorov a celkovo 200 dobrovoľníkov. Ľudia z Planet boli pri čistení Dunaja, odstraňovaní nelegálnych skládok, zbere oblečenia alebo elektro odpadu.

Skupinu Planet vedie Peter Marchalín, ktorý pracuje v Dell už 14 rokov. Ekologickú agendu prebral po manželke, ktorá je na materskej dovolenke. „Pred tým naša činnosť spočívala v spolupráci s viacerými organizáciami. Keď nám dali vedieť, že organizujú čistenie brehov Dunaja a potrebujú ochotných ľudí, zohnali sme ich. Dnes sa orientujeme viac na vzdelávanie,“ vysvetľuje Peter a dodáva, že pre kolegov už prednášalo viacero odborníkov na zero waste, cirkulárnu ekonomiku alebo elimináciu plastov v bežnom živote.

Zero waste – filozofia zero waste sa riadi piatimi základnými princípmi, tzv. 5R (refuse – reduce – reuse – recycle – rot), vo voľnom preklade ako odmietni – zredukuj – znovu použi a oprav – zrecykluj – skompostuj. Cirkulárna ekonomika – Je založená na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať. Swap oblečenia – výmena nepoškodeného a čistého oblečenia a doplnkov kus za kus.

„Dvakrát ročne robíme zbierku elektro odpadu. Na recepcii pri vstupe do budovy, kde to každý hneď vidí, sú zodpovední ľudia zo skupiny Planet a vo vyhradených časoch zbierajú malý elektronický odpad. Ja som si ani neuvedomila, koľko toho človek doma má. Objavila som nefunkčné telefóny, staré nabíjačky, slúchadlá, fotoaparáty, starý hriankovač a pokazený monitor. Sama by som nevedela, kam s tým a toto ma doslova odbremenilo,“ hovorí Barbora a Peter dopĺňa čísla, „minulý rok sme takto vyzbierali viac ako 1 700 kg elektro odpadu. Robíme tiež zbierku šatstva a celoročne zbierame nepotrebné batérie. Tých sa nám minulý rok podarilo vyzbierať takmer 200 kg.“

Mesiac apríl je v Dell plný rôznych aktivít. „Aprílový Deň zeme sme rozšírili na celomesačné aktivity. Čaká nás prednáška o zero waste aj zbierka elektro odpadu. Tiež budeme vyrábať búdky pre netopiere, ktoré rozmiestnime a pomôžeme zvieratá počítať. Rovnako pripravujeme zbierku oblečenia a tiež swap odevov a prednášku o odevnom priemysle,“ hovorí Peter a dodáva, že zbierku šatstva organizujú dvakrát do roka. Po niekoľkých úspešných ročníkoch sa však rozhodli urobiť takzvaný swap. Podstatou nebude, že ľudia oblečenie iba privezú a Dell sa v spolupráci s partnermi postará o jeho ekologické recyklovanie, účastníci swapu si oblečenie povymieňajú medzi sebou, takže sa zbavia nepotrebného, odnesú si nové a obmedzia tak tvorbu odpadu.

Dôležitá je firemná kultúra aj osobný prístup

Odpad sa týka každej firmy. A to bez ohľadu na to, či ide o spoločnosť, ktorej podstata je výroba alebo administratíva. „Výrobné podniky musia pri prechode na zero waste uzavrieť materiálové toky. Administratívne spoločnosti by si mali osvojiť niekoľko pravidiel – používať obojstrannú tlač, nekupovať balenú minerálku, vracať prázdne náplne z tlačiarní, nepoužívať kapsulové kávovary, používať eko čapovanú drogériu,“ hovorí Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a dodáva, že výsledok v mnohom závisí od samotných zamestnancov. Každý z nich sa totiž sám rozhoduje, či si obed z jedálne prinesie v jednorazovom polystyrénovom obale navyše zabalenom v mikroténovom vrecku, či si kávu k stolu prinesie v plastovom poháriku z automatu alebo či zhasne na chodbe.

Aby mohol prístup zero waste v administratíve naozaj fungovať, je podľa Ivany Maleš dôležité, aby sa zamestnanci vzdelávali – aby napríklad vedeli, ako správne triediť odpad – ale tiež aby vystúpili z anonymity, ktorá tých pohodlnejších kryje. „Ak si zamestnanci uvedomia, že oni osobne majú výrazný vplyv na životné prostredie, zmenia zažitú rutinu,“ dodáva Ivana Maleš. Zároveň sú medzi kolegami dôležití tí, ktorí dokážu iných pre vec nadchnúť.

Zero waste je životný štýl

„Môj záujem o zero waste pred dvoma rokmi odštartovala práve prednáška Ivany Maleš. Šokovali ma štatistiky, koľko odpadu Slováci produkujú, koľko skončí v komunálnom odpade a ako málo sa u nás recykluje. Uvedomila som si, že odpad vytvárame takmer neustále,“ hovorí Barbora Habdáková, kým nám ukazuje koše na separovanie odpadu. Priznáva, že rada skúša všetko nové a má rada výzvy. „Filozofia zero waste je pre mňa životná cesta a jej princípy sa stali mojou každodennou súčasťou. Akýkoľvek odmietnutý jednorazový odpad, odolanie pokušeniu kúpiť si niečo nové, prekonanie pohodlnosti a voľba ekologických alternatív je pre mňa denne malým víťazstvom.“

Na otázku, či sa vo firme s 2300 zamestnancami dá byť eko, odpovedá Barbora prepožičaným ikonickým pojmom Ekovýzvy od U Dobrožrúta - #DASATO.

